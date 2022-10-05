貓小姐／圖

「你那醫生舅舅，兒子今年也要去醫院實習。醫生世家啊，他老婆就只剩享福了。

「還有兩個阿姨，一個頭腦不怎麼樣，學了美容、美髮。在那時美髮學徒根本是想餓死自己，幸好嫁了蔬果批發，算不上富貴，起碼也是聽別人老闆娘來、老闆娘去。小的說要自己創業，上次見她一頓飯電話接不完，小名牌包掛在椅背多顯眼。」

母親將雨衣掛在牆上，塑料上的皺褶累積好幾漥雨水。

「那種都是機運，你去考個公家機關，實在就好。」

我伸出食指輕碰附著在牆面的小水珠，一碰便是一場大遷徙，一遍遍刷新磚牆，無聲向下滑動。

「等明天潮氣過了，自然會乾。」母親說道。

再次看到「欠腳」，是在季風特別旺盛的那年寒冬，外婆出殯隊伍上。前一天公祭，鄉里幾乎無人缺席，彷彿颱風時的里民會堂，擠滿有家卻不可歸的人們。他們都憋紅了或生或熟的面孔，小心揣看家屬神情，不時問上幾句瑣事，打定主意要親自確認老妖婦確實駕鶴西歸。

黃色布幕下，外婆容貌鮮明，卻比任何時候都還要蒼老，上妝後的大體都強過那張過分老態的彩色照片。外婆一死，所有的名都在那哭天搶地的捻香儀式上消散。我曾堅信不移，鄉里人都會在每個獨居老人 的葬禮前一晚開會，將亡者的訊息從腦海中抹滅，祂曾有什麼名、子子孫孫關聯，統統用某種巫術消除。山上地區有幾樣超自然現象也實屬正常吧，其中主辦人大概是阿博師，他就是這樣保住自己名聲的。算命師的清白還未解開，外婆所有的好與壞都隨著這些程序迅速逝去。

「欠腳」在旁，一路跟著出殯隊伍走完全程，我想牠大概沒參加那場聚會。在牠的右耳上隱隱約約能看到一塊缺口滲著血，「欠腳」缺失地方越來越多，半走半跳的姿態從未停下。

夜裡醫生舅舅、主婦阿姨和她那蔬果商丈夫、賣網拍的小阿姨……全都聚在古厝，神桌下疲憊感和燭光交疊晃蕩，交談聲近乎其微。不過是個山間小鄉，誰家夜半打呼特別大聲、家禽多了幾隻、牲口賣了多少又足夠撐幾個日子……諸如此類芝麻蒜皮傳遍鄉里，赤裸裸攤在眾多炙熱耳目下只是時間長短。即便如此，母親他們幾個孩子仍然刻意不作聲響，我才知道外婆的名連著爐子燒盡了。落下的塵覆在留下的人身上，先是舅舅、母親、阿姨……過了我後知曉外婆那輩的鄉里人也死了大半了吧。

隔日所有人匆匆下山，深怕那幾克重的塵灰引來更多口舌。臨走前我看到了那隻三腳貓，瞇起眼蜷縮在石子路上，雪白毛皮有層晨霧，耳上的三角口子還不斷沁出一點血。

「帶牠走吧。」不知道貓的記憶有多好，這座山沒剩什麼人，能證明外婆不拿枯葉熬湯了。母親沒說什麼，靠著電線桿抽上第二根菸。我將牠套進大塑料袋裡，放在後座為牠繫上安全帶。「欠腳」只是喵喵叫著，轉過幾個彎後只剩嚶嚶聲，山路的顛簸似乎也把牠轉暈了。

「欠腳」搬下山後，總是在四十坪大的公寓到處找尋什麼寶藏似，靠著牆能搜上一整天。牠從不理會我的叫喚，自顧自地吃喝撒睡。尋覓這麼久，也總算給牠嗅出沒人拿自己有辦法的氣魄，野性跟著牠的眼一起下山，幾隻麻雀終究遇害於白貓嘴下。一陣尖叫慌亂後，母親擺起正色，在陽台出入口架上鐵網，奈何困不住這老貓寥寥無幾的慾望，從鐵網高處跳下時，「欠腳」僅剩的前肢會連帶胸部重摔在地，耳上傷口順勢濺出血珠，母親看了還是決定作罷。

「缺鐵補鐵，讓牠吃些野味也沒什麼不好。」她邊收起鐵網，一邊說服面子。那些光有五臟看起來不長什麼腦的麻雀，對輸給一隻三腳貓似乎憤恨不平，每隔幾周，討債般吱吱喳喳地不請自來。陽台上伸著懶腰的白貓轉著裂縫般的眼眶，有時滑過我的顱頂，消耗大部分時間。

「乖一點，我很輕……」

「這樣才會快點好……不要再亂動了。」（中）