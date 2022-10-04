直到離鄉將近四十年，才和丈夫、子女第一次踏上歸途。

丈夫老家在以前的首都，所以他們主要是停留在這裡。一天丈夫去探望舊友，她便一個人在街上閒逛，儘管對首都的街道不熟悉，又隔了這麼多年，她仍能憑記憶中的街名，找到當年和爸爸喝咖啡 的地方，並不訝異以前的咖啡店現在已經是一家旅行社。但當她回頭望向馬路對面，卻發現那間收容過他們一家人的房子，現在反而是一家咖啡店了。

真是滄海桑田啊！她感嘆著，進去叫了杯咖啡，順便歇歇腳。她本來對這座房子並沒有太深刻的印象，只是知道自己很多年前，曾經在這裡待過幾天，彷彿也就有了特殊的感情。逃難就是這麼回事吧，素不相識、不同背景的人被環境所迫，別無選擇地必須在陌生的地方生活在一起，不管是這座舊房子，還是後來她經歷的難民營，都是這樣。

付帳時，她看見櫃檯後面的架子上有一部收音機，很古老的款式，有點像當年大人們圍著收聽最新戰況的那一部。

「一個客人給我的，說是配合我這個店的風格。我這個店哪裡有什麼風格了？」老闆笑著告訴她：「收音機本來已經壞了，正巧有會修理家電的人看見，他不知換了個什麼零件，居然把它救活過來，現在又能收聽電台的廣播了。」

老闆接下來的話更叫她驚訝不置：「那位客人和你年紀差不多，還說好多年前，她就住在這裡呢。」

原來真的就是那部收音機。電台正在播放輕快的音樂，這個終戰時還沒出生的老闆不會知道：許多年前，同一部收音機夜以繼日吐出來的卻是激烈的戰況，是哪個城市失守、敵軍正在進攻什麼地方……她忍不住想向老闆打聽那位客人的聯絡方式，因為她已經可以肯定，必定是當年收容他們那家人的孩子。（七）