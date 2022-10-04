喻志海說，沒準人家就好這一口。

兒子這樣講自己的父親，倒真有點令我意外。不過想想也不奇怪，喻志海自己與前妻柳若嵐，也一直都在相互折磨，樂此不疲。

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虎年春節前一個月，喻志海再次邀我自駕 遊。他是事業單位的聘員，所在部門特殊，加班的時候沒日沒夜加班，能存很多加班調休。再加上部門領導懦弱、管理混亂，提前安排好工作或者請同事掩護，可以開溜很多天，所以他經常趁著旅遊淡季出遊。

他是精明的人，淡季才會出遊，比如五一和國慶的前後。據我對他的了解，他是最近這十年才頻繁外出旅遊。十年以前，他為生計而奔波，無錢，也無精力如此折騰。所以我認為他不是真正的旅行愛好者，是補償心理作怪。他為了補償過往所做的種種努力，本人是表演者，同時也是觀眾。

我還未忘記上次一起外出旅遊，他帶給我的那些難堪，第一反應是拒絕。但當他提到，希望我兒子也一起出去走走，我就沒法再拒絕了。從鼠年開始，學生一大段、一大段的時間不能回到學校，老師通過網路授課。我兒子過度使用手機 ，染上手機癮，心理出現問題，與現實生活脫軌，最終休學在家，連房門都少出──喻志海知道這個事後很是關心，嘗試過多種方式，試圖幫他戒斷手機癮，重新回到學校，走上正軌。

我不知道喻志海跟我兒子是怎樣溝通的，總之臭小子對我和他媽媽，敵意越來越明顯──他認為自己的痛苦，根源在父母，尤其是我，罪無可恕──我與妻子不知拿這個神經兮兮的兒子怎麼辦，被折磨得幾近崩潰。

真的有必要去外面轉一轉，但喻志海他們單位發文，要求員工近期不可擅離本省。（四）