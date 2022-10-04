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沙漠引路人（一三）

草白

儘管如此，沙漠上的樹還是越來越多。現在，女人的苦役結束了，這一家人的苦役也告結束了。

「他們回老家去了，再也不會回來了。」女孩告訴我。

我離開那裡的時候，女孩繼續站在店門口，迎接當天的第二位顧客。我滿腦子都是那本倒扣在玻璃櫃檯上的書，黃褐色封面，畫著沙丘、城牆和烽火台，卻忘了祝她生意興隆。

5

她又去沙漠了。這一次，她沒有帶團，只一個人去，說要開闢一條新線路。她離開後，我才發現醫藥包、帳篷、睡袋什麼的，都還留在家裡。她幾乎什麼也沒帶。可能，她有別的打算──我並沒有多想。她走後不久，我便打算離開，坐汽車、綠皮火車，或者徒步一段，再搭乘別的交通工具，都可以。

我想著各種離開的方式，但遲遲沒有行動，好像有什麼東西在阻止我這麼做。對沙漠的興趣已然消退，我知道不是因為沙漠，而是她。她還在裡面，一直沒有出來，也沒有任何消息傳出。

幾天前，電話又打到我這裡，這一次是姨母。還是那些話，叫她回家。她沒有接電話，完全無動於衷，好像電話裡的人與她毫無關係。

那個夢在她去沙漠的當晚自動跑出來。所有夢裡都是相似場景，我試圖遺忘，但很難做到。以鐵皮屋子為圓心，方圓三公里內成了我的活動範圍。有一次，我甚至走到沙漠深處。

在那裡，我遇見一名拾荒老嫗，她用令人費解的普通話告訴我，她每天都來這裡撿東西，總能撿到幾樣好的。老嫗揚了揚手中的蛇皮袋，一臉驕傲地向我展示從沙子底下淘來的寶貝──漂亮衣物、飲料瓶、一截打磨精致的木頭、好看的陶瓷器皿，真是什麼都有。（一三）

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