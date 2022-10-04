貓小姐／圖

貓的背毛和尾巴很刺，扳直的四肢飽滿筆直，耳朵像機翼嗡嗡作響，細窄眼眶中誰肥胖 的軀體也沒了厚度；貓看起來都討厭我，「欠腳」也是。

那是外婆取的名，她住在三貂半山腰裡，夜半常摸黑上山路遊蕩，也沒人詢問原因，只當是年老後的副作用。老婦人垂下的胸脯劃過濕冷寒氣，微微反著光的白色衛生衣鬆垮垮蓋在失去彈性的肌膚上，後頭看去凸起變形的肩胛骨，像個迷路的幼童蜷縮慢行。野狗呻吟，四周響起山羌喘息般的叫聲，冗長陰鬱的公路合著野林細細將她吞嚥，哼哧哼哧……

「她就這樣騰空出現在車燈前。」卡車司機抖著雙手，在我面前上下比劃，雙唇故作堅定，生怕流露一絲心虛。舅舅最先趕到，他從同事得知外婆的消息後，急忙跑來看了一眼，擺出長兄架子，，碎念幾個妹妹沒看緊老人，便又一陣慌亂地離開。

遲來的母親辦完住院手續後，在櫃檯前的塑膠椅上坐了下來，乾冷的酒精味蓋過女人招展的香水。我曾質疑過母親和那刺鼻氣味的相容性，她說那像乳溝，再平的身板也想擠出一點來，一聞上這味，男人就知道該掏出紅包。我不懂並非不是男人，只是班上不會有哪個人這麼做，也不需要。院內各式患者，長的、幼的，吊著點滴、坐著輪椅的，無一例外臉上都毫無情緒。母親邊環視著大廳，邊感嘆鄉裡阿博師老早算到外婆命裡帶福，偏偏上輩子業障未消全，容易受氣場影響，為此當初還花了一筆消災費。

「也算沒花冤枉錢了。」母親長舒了一口氣。

「收白包比較賺吧。」

「呸呸呸，怎麼會賺，也不看看她陰陽怪氣的脾性。兄弟姊妹走得差不多，剩下的年輕人又能有什麼錢。」

就這樣卡車前大難不死的七十歲老婦人，成了鄉里著名的妖女。有人因此刻意避諱，也有人試圖親近，認為佛祖顯靈，想撈點陰陽庇護，看著來來往往的街坊鄰居，不知外婆的因果業報是否才正當開始。

過幾周後，鄉公所特別編了一支清潔隊，專門提供獨居老人工作和社交機會。外婆也是其中一員，天還未亮就得出門掃馬路，多數人嚮往的興趣即職業，竟在這年過半百的老人身上成功印證。黃色背心鮮亮地映著滿地落葉，隨著人群低語湧動，老婦人從妖女成了樹葉精，彷彿大家都相信那些收在麻袋裡枯黃的屍體，全都被精怪私藏囊中，回去煲湯喝了修行。外婆倒是對旁人見怪不怪，每日披著發亮小衣，叨念衣比廟裡求來的護身符還管用。

一路上沒人理的野貓多，外婆更樂意和牠們打交道。「看，彼個是胖仔，閣有哭夭……咪、咪，一日到晚哭夭，沒有一天飽。」觀察山上野貓，偶爾扔些隔夜的餐食給牠們，成了外婆日常消遣。獨眼龍、胖仔、餓死鬼……當然沒了左腿的「欠腳」也是，好像只要瞥一眼，就能定出這些貓如何生、如何死。

「妹妹啊，拄放學喔？」

「嘿啊，欲趕緊轉去寫功課啦。」

傍晚巷口擠滿人，多半是隻身前來，然後依著誰的是非聚成小圈高聲談話。住隔壁透天厝的陳姨正好脫離八卦 小圈朝我走來，兩顆眼珠直勾勾盯著我的眉眼，「是喔……你愛較認真，你媽媽一個人帶你實在辛苦。」

「我知影，多謝你時常關心阮。」

陳姨見我點了點頭，嘴角饜足地抿了幾下，轉身重新跳入小圈。

「你佮伊熟識喔？」

「無啦，著是彼個單親啦，單親囡仔！」

「彼個歌廳小姐的查某囡！」

婦人一邊用食指狠狠抵住自己的唇示意對方，不時掃視周圍，憋不住的優越漏滿地。指頭拉皺了制服，我往裡深吸一口氣，昨天剛洗完的花果味襯衫混著賀爾蒙發酵的味道，散發出微妙的酸臭，開了口的素色布鞋緩緩向前挪動。空氣有些燙，頸上汗珠艱難地下滑。那群婦人打得熱絡，臉上乾巴的褶子又重新豐盈了一些。

「你以後考個公務員，準時上下班，還能回家吃飯。」

「嗄？雨太大了啦。」

「我說……公務員啦！」

東北雨一盆緊接一盆倒下，沖刷人聲，匯集車流。雨珠順著擋風鏡染深母親的衣領，正想張口，口罩 濕漉的內裡憋得胸腔喘不過氣。（上）