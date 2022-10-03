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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

咖啡店的故事（六）

潘宙

他們從躲了幾天的房子裡出來，外面街上都是人，有的笑逐顏開、有的愁眉深鎖，也有的像爸爸那樣木無表情。內戰就那樣結束了。

這還不是他們最後一次逃難。

過了幾年她又跟爸爸到首都來，首都已不再是首都了，城裡的馬路很寬，但車子很少。爸爸想把戶口移到這裡來，帶著她跑了幾個機關，不住向穿著制服板著臉的人哈腰陪笑臉，那些人才好像施捨什麼似地在爸爸交上去的文件上蓋印。

要辦的手續終於辦妥了，爸爸鬆了一口氣，在一家咖啡店坐下來。街上冷冷清清的，和幾年前她見到的終戰熱鬧景象大異其趣。爸爸指著馬路對面一幢房子對她說：「就是那裡，還記得嗎？」

「什麼？」她不解。

「那年我們和你表叔一家在那裡住過的地方呀。」

她一點都不記得了，那幾天他們都關在房子裡，從來沒有好好看過外面是什麼景象，她連大門是什麼顏色都不知道。那一列房子又都長得差不多，他們幾年前待過的那間，現在大門關著，門上貼著一張紙。

「裡面現在都沒人住了吧……」爸爸像是自言自語：「他們是做生意的，應該是清算過了，房子也貼了封條。」

店鋪被封了，招牌還沒拆下來。她看到招牌上除了店名，還有街名和門牌號碼。

結果他們也沒搬到舊首都，回到家鄉後，日子越來越難過，船民潮來了，他們隨著滾滾狂潮出海，在難民營住了幾個月，最後定居在多倫多。這一次逃難的過程雖然更辛酸，但一家人完好無缺，算是不幸中的大幸。

他們在原居地已經沒有什麼親戚了，所以即使後來改革開放，她也不急著要回去看看或探望什麼人。（六）

咖啡

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