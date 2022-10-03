我拿著更正過的成績單和專業排名證明，從教務處辦公樓走出來，耳畔回放著季老師的安慰。暑期交換讓我錯過了同時段的工廠實習，根據系主任要求，我來年跟隨低一屆同學實習，補上了學分。可不知為什麼，該科目依舊被記成零分，導致我的專業排名從第四掉到第十一。

教務處負責開成績單的老師讓我回學院改成績，學院老師拒絕更正，說專業排名前十的同學早已被系領導約談，保研名單也已確定。我解釋說我要申請出國留學，被連珠炮「你說什麼就是什麼？誰知道你打的什麼算盤？告訴你，計分系統就是這麼設計的，第二年的成績不能覆蓋第一年，改不了就是改不了」轟炸得體無完膚。

我只好一路求助，直到託媽媽聯繫了她的故交，學校教務處主任季老師，才把成績改對。殺雞焉用牛刀？看似簡單的疏漏，更正得舉步維艱，好像犯錯的是我，給大家添了不少麻煩。

「剛剛！剛剛！」久違的嬌聲擊潰了我的游離態，冷飛白面若桃花，一襲素裙，仙女般降臨，朝我優雅地揮著手，「跟你說個好消息，我被美國加州 一所社區大學錄取了！上周剛拿到簽證 。你的申請準備得怎麼樣了？我在那邊等著你！」

主題切換得太突然，我努力以最快的速度聚攏精力，誇張有度又不失真誠地表演了一番祝賀，來不及拋出其他問題。而置身雲端 的她，也無心與我長談。看著她律動的蕾絲裙襬沿著我來的路越飄越遠，我側過身，避開湧向我的人群，閃進一條清淨的林間小道。（全文完）