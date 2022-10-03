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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

沙漠引路人（一二）

草白

「也不是……是她不鍾意她丈夫了，不想和他一塊生活了。」

「可她連飯都吃不上，怎麼敢這樣？」

「她就是這樣做的啊……所以才過得那麼難。」

「了不起啊，這個女人了不起。」老太太分明有些激動，追著讓我把細節再講一講，越詳細越好。

真不知道她每次來這裡，都給老人講什麼故事，這可比打掃衛生麻煩多了。當然，為了省錢，她總有辦法應付。

那些夜裡，她帶著我在這個毗鄰沙漠的小城閒逛，時間好像一下子回到很多年前。那時候，我們還是中學生，根本無法掌握自己的命運，但每到夏夜無法入睡時，誰都不會乖乖地躺在床上等天亮。我們去曬穀場漫步、去河裡夜遊或野地裡捉螢火蟲……這麼多年過去，生活不僅沒有好轉，還變得更加糟糕。

一天早晨，我們來到城外的河邊散步，河水很淺，細流無聲，好像隨時可能乾涸。果然，當午後來臨，我們看到的是乾裂的、白花花的河床，上面一無所有。誰也不知道那些水去了哪裡，還會不會回來，好像這裡存在的一切隨時可能消失得無影無蹤。

就在幾天前，那個早晨，我路過那家雜貨店門口，看見一個染黃頭髮的年輕女孩站在店門口招攬生意。我在那張帶扶手的椅子上坐下，等著她給我做指甲或修眉，她卻跟我講起男人和小孩的故事。

「他帶著孩子，在這裡足足守了五年。」

女孩的訴說讓我很快弄明白那是一個怎樣的故事。原來，男人在此等待服刑的妻子出獄。監獄就建在沙漠邊上，犯人們唯一的工作就是種樹。那些樹少部分活下來，大部分都死去了。（一二）

監獄

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