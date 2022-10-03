薛慧瑩／圖

以前那間物業管理公司糟糕到無與倫比，被業主聯名趕跑了，新的又還未入駐，差不多一星期了吧！我們社區處於混亂狀態，連清潔阿姨都沒有。我們這裡是全市第一個商住社區，有二十多年歷史了，幾千間住宅，幾萬居民。區內有兩間幼稚園，一間著名的小學，還有很大的中心花園和五、六個幾百坪的小花園。花園中有各種規模的健身 器械，單槓、雙槓、機械式跑步機等等，有籃球場和泳池，還有數不勝數的、又高又大的樹……現在有了滿地落葉和沒能及時清理的垃圾，我們這個老舊的社區，又臭又亂，更像他們說的那樣，是個貧民窟。

二十年前，人們提起我們社區都說是有錢人住的地方。現在真正有錢的人，喻志海那種，都搬去新的豪華社區了，只剩下些老人和像我們這種，勉強能解決溫飽的窮苦人家。

社區開墾時種下的小樹如今變成了參天大樹，遮天蔽日，白天尚且陰森潮濕，夜幕降臨，大多數路燈被樹葉遮蔽，影影綽綽，任何一個地方都能用來拍恐怖電影 。

我打算去剪頭髮，穿過小公園就是我光顧了將近二十年的理髮店。可就在即將走進小公園時，一個熟悉的聲音讓我不敢再往前走。是何阿姨，喻志海繼母的聲音。她站在路燈旁邊的單槓下，拉伸著胳膊，與一位我不認得他聲音的老頭調情。我下意識止步，順勢坐在一棵大樹背後的石凳上，正好歇歇腳。

何阿姨說她養的幾盆月桂總也不開花，還很惹蟲子、蚊子。老頭說可能缺肥，他家那幾盆開得很好，是用尿淋的。老頭也算是個人物，用這麼大的聲音講這麼粗俗的話。何阿姨說：懶得管了，反正我現在都很少在家，飯都不想回去吃，跟個聾鬼沒法說話。聾鬼是喻志海的父親，喻叔叔。

老頭說：你來我家吃唄，反正我大多數時候一個人在家，女兒、女婿很少過來。何阿姨說：你孫子不是跟你住嗎？老頭說：他（她）上學啊，只有晚上回來睡，周末也不在我家住。何阿姨說，：老婆都不在好幾年了，你該再找個人啦。老頭說：上哪去找呢？你又有了老喻。何阿姨說：明天去你家吃午飯……

接著何阿姨抱怨喻志海對她，表面上客氣，實際上粗暴無禮。對老頭子也好不到哪裡去，一起住時天天口角，不一起住了以後，過來吃餐飯吧，也像惡霸那樣……

喻家的事情，我知之甚詳。喻志海對誰都不客氣，尖酸刻薄、張牙舞爪，以挖苦人為樂──他母親尚在人世時，他還算溫和吧，心情好時對老人噓寒問暖──母親去世三個月，父親與何阿姨同居，抹殺了他心中最後一絲溫柔。對待老父親和繼母，與對待我們用同一個態度，冷嘲熱諷、惡言相向。

又三個月後，喻叔叔與何阿姨登記結婚，令所有人大跌眼鏡。尤其喻志海，一次又一次跟我說，想不明白他們有什麼必要結婚！

何阿姨比喻叔叔小十來歲，消瘦，身體很好，活躍，愛跳廣場舞，與區內別的老頭、老太太打成一片，經常結伴做短期旅行，要不然就是在樹下或者人家的小店裡，打那種一塊兩塊錢的麻將……之前有幾次，她忘記了平板電腦或者手機 的密碼，我去到樓下她家幫忙弄。喻叔叔開著電視在看，沒有聲音，何阿姨說反正他聽不見，開不開聲音無所謂，看字幕──他們家的日常，是何阿姨用平板電腦追劇，喻叔叔霸佔無聲的電視。

何阿姨和老頭的話愈來愈露骨，我愈聽愈覺得不安，似乎自己正趴在鄰居的窗台刺探隱私。老頭、老太有些習慣不好理解，其中之一就是，悄悄話扯著嗓子吼，生怕人家不知道。

我原地折返，繞路去髮廊。

平時與何阿姨聊天，她樂呵呵地講些開心事，沒想到她心中這麼多怨氣。想想她也挺不容易，在自己家裡與兒媳婦相處不來，來到喻家，被喻志海怨恨。喻叔叔人挺善良，可是毛病多，光是耳聾又不肯戴肋聽器這一項，就夠人頭大，何阿姨每天都吼得嗓子眼冒煙。

做為一位自理能力很強的中年男人，我不是很理解何阿姨與喻叔叔，他們的生活，連拼湊都算不上，為何還要勉強在一起。喻志海告訴過我，從一開始何阿姨就嫌棄喻叔叔不講衛生，三、五天才洗一次澡。其次是，口味相差很遠，經常各吃各的，分房睡覺──何阿姨不僅嫌棄喻叔叔髒，也嫌棄他的鼻鼾聲──喻叔叔交代喻志海，他不在以後，不必對何阿姨太客氣，也不用仁慈，因為何阿姨對他實在不怎麼樣。

記得我當時對喻志海說：叔叔、阿姨這樣相互折磨，有啥意思？（三）