「當然不會。」老人搖搖頭：「就算她寫了，報社一定也會刪掉。不過我也不是要她寫出來，我只是要她知道我們這一輩人是怎麼想的。她聽到了，希望她會記住，這樣就夠了。」

「要是她向上面打你的小報告呢？ 」

「沒事的，老林，我這樣的老頭，發兩句牢騷，算得了什麼？」

「你不要緊，只怕連累你孫子不能出國念書──他什麼時候去加拿大 ？」

「不會有影響的，他下個月就上飛機了。」老人開始喝他的第三杯咖啡 ：「我叮囑過他，在那邊好好念書。畢業之後他如果想回來，做點有用的事，那當然很好，但要是他覺得這個國家已經沒有希望了，想申請永久居留，在外面過點像樣的生活，再也不回來了，我也不會反對的。」

3 逃難

新冠元年，她第三次來到這個舊時的首都。

第一次來這裡是四十多年前，她才不到十歲，內戰也差不多打了那樣久。本來時急時緩的戰況，因為敵軍忽然發動大規模的總攻擊，一下子轉趨激烈。敵軍攻佔了他們的城市，他們一家人向後方撤退，投靠首都近郊一位親戚。只住了一個禮拜，國家軍又守不住了，只好繼續逃，逃進首都。這裡他們沒有熟人，跟著親戚住進了一個朋友的家，房子並不大，擠進了幾家人，都是她不認識的。那幾天大人們神色凝重，圍著唯一的收音機聽最新的戰況報告，配著外面的隆隆砲聲，更令人惶惶不安。晚上也不敢開燈，四周黑沉沉的，像一場醒不過來的噩夢。

後來砲聲沉寂下來，爸爸對她說：「我們可以回家了。」臉上卻沒有半點喜悅。（五）