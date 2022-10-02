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1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

吠雪（二○）

胡剛剛

自來捲人前「OK」剛撂下，轉頭就繃不住嚷嚷：這鳥不拉屎的鬼地方，誰他媽回來遭洋罪？鬨笑聲四起，搞得黃毛一頭霧水。

一二三四五，大家歡呼著跳上去機場的麵包車，一點人數，少了冷飛白。甄琪急得跳腳，說雅典娜鬧什麼幺蛾子，愛河游得再痛快，也得上岸啊，難不成冒出個阿芙蘿戴蒂跟她搶金蘋果？話音未落，冷飛白拉著銀色復古行李箱，穿過車矢菊和蒲公英簇擁的石板路，翩然而至。

我剛才出門的時候，她還沒回屋。也不知道她是怎麼在短短幾分鐘內，把扔了滿床滿地的衣物塞進箱子的。我只能認為，那是愛情激發了她的潛能。

一路上冷飛白沉默不語，眼神空幻，連大家攀比誰顛覆了更多老外心目中，中國女孩保守形象的火熱討論，都沒有參與，彷彿回到來時的狀態。直到臨登機，才喃喃自語道：「要不我給他打個電話吧！」接著翻開手機，按下號碼，接通、等待，又放下，對著屏幕愣神。抬頭見我正盯著她，忙衝我歪歪腦袋：「咦？我媽怎麼沒接呢？」

我沒說話，她也沒再說話，於是這成了大家各奔東西前，我聽到她說的最後一句話。隨後我戴上耳機，被羅比‧威廉斯的歌〈孩子〉引入回家倒計時的逍遙中：

我生於七四年，名門肖恩‧康納利

單槍匹馬刺激經濟，難以

被唱片公司拋棄。媒體問我

是否考慮同性，我說不清，極有可能

無感比利‧康諾利式的飛禽，只尋求一夫一妻

而此刻，我想專攻鳥類學。帶上你的望遠鏡，跟我來……

Outro

「有人暗地裡給你使壞吧？這種事挺常見，都是讓保研鬧的。學院那邊不搭理你？怕你鬧事啊！反正你跟他們不是一路人，別跟他們一般見識。」（二○）

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