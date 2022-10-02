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1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

沙漠引路人（一一）

草白

她一直想過上不怎麼花錢的日子──那也意味著，不需要賺很多錢，甚至可以不必攢錢。

可一個人活著，怎麼才能不花錢呢？

來這裡後，她最滿意的居然是，每個月只要花幾百塊就可以了。這個小屋是一個老太太送給她住的，只要每個禮拜去老人家裡搞一次衛生做為補償。我在那裡時，還替她去過一次。老太太身體硬朗，並不需要一個勤快的保潔員，反而一個陪聊之人更能獲得她的歡心。中年守寡，唯一的女兒大學畢業後，留在沿海城市工作，並就地成家。偌大的屋子，只有她一人、一貓以及兩三盆半死不活的綠植。

「能不能給我講一講外面發生的事。」我一落坐，她便俯身湊過來，好像那些故事都長在我身上──它們像樹上成熟的果實，只要輕輕一搖，便會自行墜落。

我一時想不出有什麼精彩的故事，便隨口講起翻譯小說中的女人如何離開丈夫和家庭，在外面過起流浪者的生活。有一天，她找到一個乾燥的窯洞，用一根繩子將花花綠綠的衣物掛起來，準備就此住下。除了衣物，她還有一些很別致的東西，比如一只完好無損的搪瓷杯、一把紅色帶絨面的靠背椅，以及一個木頭做的首飾盒，渾身漆了綠色。這些都是她在路上撿的。天氣晴朗的日子，她把花花綠綠的衣服掛在樹枝上晾曬。她還搬出那把紅色絲絨靠背椅，一邊看雲，一邊用搪瓷杯喝別人送給她的綠茶。

「慢著，她為什麼要離家出走？是她丈夫不要她了嗎？」

「不是啊。」

「那是為了什麼？是生不出小孩，被婆婆趕出來了？」（一一）

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