薛慧瑩／圖

吃飯時喻志海繪聲繪色講述經過，表面上是自我譴責，其實按我的理解是炫富。我只想早點吃完離開，一聲不哼。喻叔叔耳背聽不清，不搭話。他的兒子和妻子──或者是前妻，早就知道了此事，也不發表意見。何阿姨，喻志海的繼母，向來懼怕喻志海，壓根不發言，只剩下肥仔勝一驚一詫地助威，最後還總結：「我最佩服海哥的地方是，近萬元打了水漂，還能閒庭信步、妙語連珠！」

好一個「閒庭信步」，我差點沒被嘴中的菠菜嗆死。在肥仔勝心中，喻志海是神一般的存在。

我突然發現，喻志海二姊和她女兒沒有出席家宴。喻志海與兩位姊姊關係很好，大姊在深圳不過來也就罷了，二姊也在佛山禪城啊。我剛提了一嘴，喻志海便說：你吃菜、吃肉、喝酒，別問。妻子在桌下踢了我一腳。我沒心思再吃，也不想喝什麼酒，謊稱飽了，去陽台抽菸。

我和喻叔叔菸癮大，開飯前我倆在陽台外面抽了不下半包菸。喻志海妻子，或者說前妻，招呼我和老人進屋抽，說今天是好日子，不必拘泥。話音剛落，正在低頭玩手機 的喻志海大聲說：「我的地盤我作主，我說了不能在屋裡抽菸就不能！」說完得意地笑了起來，大概是認為自己很幽默吧。總之這天我從進屋到離開，都感覺彆扭。

喻志海尚未從超大電視的損失中緩解過來，拿所有人出氣，包括他七十多歲的老父親，搞到氣氛怪怪的。每每想到四十多歲的喻志海與世界如此相處，叛逆期少年般易怒，我的心中便充滿悲哀。

陽台外面濕漉漉的。雨變小了，風變大了，微微有些涼意。從他家十八樓的陽台望下去，光線幽暗、樹影婆娑，整個社區像在沒完沒了地哭泣。上午還陽光普照，下午開始下雨直至現在，沒一刻停頓──喻志海認為在這樣的天氣入夥倒楣，增加了他的鬱悶程度。

妻子推開玻璃門出來，與我並排站在陽台上看風景，小聲問我這間豪宅是不是很漂亮。我笑笑說，初看又漂亮、又高檔，細看每一件家具、每一個擺飾，甚至每一盞燈都相互衝突……妻子側頭望我一眼，說：原來是這樣，我懂你的意思了，是沒有整體概念。我握一下她因為天天燒菜而變粗糙了的手說：你先進去裡面吧，我又想抽菸了。

網約車 快到了，我招呼家人離開。喻志海的前妻大呼小叫，說糖水都還未吃！我說吃了太多山珍海味，吃不下啦。她又去折騰還禮。我們送了個豪華水果籃，裡面有個大紅包和一支很貴的紅酒。我說嫂子別弄了，地濕，東西不好拿。喻志海在邊上說，包裝這麼漂亮，別拆啦。我在心裡翻了個白眼，催他們母子二人動作快點。結果這天更晚一些的時候，何阿姨拿了幾個蘋果來給我們，算是剛才的回禮──她說有來有往，大家興旺。喻叔叔跟何阿姨現在還住在我家樓下。在喻志海買下別的豪宅之前，我們兩家人做了十多年鄰居。

計程車上，妻子告訴我，喻志海二姊的丈夫上周去世了，所以她與女兒沒來。我說，可他二姊都已經離婚十年了呀。妻子說，海哥大 概認為，前夫也是親人吧，反正就是吃一頓受氣的飯，按我說，在家吃更自在！我說這倒也是，他自己與老婆也是離了婚的，可他老婆還是他老婆，從未離開過他們家。

我掃一眼正戴著耳機聽音樂的兒子，不再說話。按道理，我倆不該在十多歲的孩子面前說人長短，哪怕他戴著耳機聽不見。

實在是想不明白，為什麼喻叔叔跟阿姨（喻志海生母）那麼好的人，卻教出了三個都離了婚的孩子。後來肥仔勝酒後與我聊婚姻，感慨自己犯傻的同時又說，柳若嵐，他若嵐姊的弟弟和妹妹，也都離了婚。

這個帶著微微寒意的秋夜，我有些恨自己，甚至無法理解自己──我腦子壞到什麼程度，才與喻志海這個刻薄的人交上了朋友，並讓兩個家庭相互滲透到如此程度。按我的理解，喻志海是個全身上下散發毒氣的人，並不健康，他眼中所見，全是別人身上的缺點。

當晚睡覺前，妻子跟我說，她每次與喻志海說話都感覺怪怪的，有種莫名其妙的危機感。我說是他的長相給人這麼一種感覺。從左邊看過去，喻志海挺帥，右側也還好，正面卻很不協調。原因是他左右兩邊臉不對稱，大小和物理結構都有明顯的不同。

2

深秋的一個夜晚，天氣晴朗舒適，我像往常那樣在社區散步。地上全都是枯葉和垃圾，踩上去沙沙作響。身處幽暗的樹影之下，腳下傳出古怪的聲音，很是讓人不安，以為要鬧鬼呢。但落葉實在太多了，地毯一般，走到哪裡都避不開。（二）