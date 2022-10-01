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女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

咖啡店的故事（四）

潘宙

「凶狠？」老人挑起一邊眉毛：「你沒看到那個抱著小枕頭、哭著被趕出家門的小女孩。你知道我當時是怎樣的感覺嗎？我是一個人民戰士，我一直都以這個身分為榮，可是在那一刻，我感到羞恥極了。我為我的同胞戰鬥，為的是人人都有好日子過。我的同胞不只是被難民打得半死的前解放軍，也是打人的難民；我的同胞是南撤下來的老林、是抱著枕頭被趕出家門的小女孩、是每一個死在海上的偷渡者。後來我才知道，我的同胞有多麼憎恨我。『人民戰士』是一個被人民唾棄的身分。」

記者不知怎麼答話，半晌才小聲地說：「好在那些都過去了。」

「前些時你們報上不是有報導一個什麼企業家？記者訪問時才發覺，他原來是軍人出身，軍階還不低，但從不對外公布，所以很多人都不知道，記者還讚揚他行事低調。低調？是怕解放軍的背景會惹人反感吧。」

「那篇報導我知道，不是我寫的。」

「當然，訪問大企業，有紅包可拿，輪不到你。」老人看看記者的記事本，那上面大半是空白的：「我沒紅包給你，就請你喝杯咖啡好了。今天的訪問沒什麼用吧？不過訪不訪問都是一樣的，稿子你早就知道該怎麼寫。反正我剛才說的這些，你寫了也不能刊出來。你就看著辦吧！」

記者沒再說什麼，喝光了她的咖啡，把東西收拾好，就板著臉告辭了。她前腳才走，咖啡店另一角就有個客人站起來，捧著咖啡杯坐到老人面前，剛才記者坐的位子：「記者的臉色很難看喔，剛才你說的那些，她不會寫出來吧？」（四）

咖啡 解放軍 偷渡

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九子∕圖

等等吧，等等吧

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超人氣

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