常聽華裔 前輩教導，來美國要融入主流社會。什麼是主流社會？我工作以後，眼見印度移民 烏泱烏泱湧進美國。我現居的城市，印度裔短短幾年成倍增長。他們裹著包頭巾、披著紗麗，赤腳在馬路中間走得大搖大擺，毫不在乎別人的眼光，也沒有融入主流社會的概念。在本屬於移民性質的國家，把祖國文化注入染缸，成為主流文化的一部分，才是正解。

所謂種族大熔爐不是熔一鍋漿糊，儘管鍋底相同，食材還應各具特色，蘑菇變不成毛肚，鵪鶉蛋也變不成火腿腸。與其把自己打碎整合，搞得不倫不類，不如保持原則原貌、原汁原味。情感大師們不是老說，再喜歡對方，也不能失去自我。一個不自重的人，憑什麼指望受人尊重？從戀愛關係到文化博弈，道理如出一轍。

在美國待久了，我發現冷飛白其實是某個外來群體的典型，或者說雛形。這個群體裡的成員不分來歷，其中比她有過之而無不及之士，常令我想起柳宗元在〈答韋中立論師道書〉裡提到過的「前六七年，僕來南，二年冬，幸大雪……數州之犬，皆蒼黃吠噬狂走者累日，至無雪乃已。」──身處南交鴻雪的土狗，像極了當年冷飛白面前的我，四個字概括：少、見、多、怪。

三周的時間，在有些人眼裡比在另一些人眼裡倉促得多。我以為輕描淡寫負擔不起盛裝的道別，曲終人散總免不了悲悲切切，沒想到歸心似箭的興奮有效抑制了姑娘們鱷魚的眼淚。倒是來送行的小夥子個個神色凝重，黃毛還用狗尾草編了個戒指，套在自來捲右手無名指上，說要等她回來。（一九）