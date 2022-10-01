那時候，還沒有轟轟烈烈的補習運動，同事們唯一熱中的是打牌。三缺一的時候，她常常被叫去湊局。姨媽來過我家好幾次，每次來，她都要在母親房裡待上大半天，出來時淚眼汪汪，叫我長大了一定要聽大人話，不要學表姊──我知道她想說什麼。自從姨夫過世後，她就開始習慣性地皺眉、唉聲嘆氣，一臉苦相，說的話也越來越沒有人聽。

沒想到，金秋十月，婚訊傳來。表姊要結婚了，婚禮訂在臘月初八，新郎來自鎮上最富有、最有權勢的家族，有叔叔在縣裡做大官，家族產業包括一家茶場和若干店鋪。婚後的她，著實過了幾年好日子，姨媽也跟著一塊兒享福。他們去過北京 、三亞和新馬泰，買過金子、玉石和瑪瑙，大概也吃過山珍海味、滿漢全席。

那個祭祀之夜過後，我們還見過一面。那時候，她已經不跑外賣，在一戶人家屋裡當保母，負責一日三餐及小孩接送。平常住在主人家，假期則不管吃住。當無處可去，又不想花太多錢，只能找通宵營業的餐廳或洗浴中心湊合著對付一晚。

那天晚上，她來我家已是後半夜。白天，她把城市的東西南北，統統逛了個遍，直到天降暴雨 ，所有亮燈的地方都關了燈、閉了戶，才找到我這裡。

她跟我說，等賺到錢，就去別處看看。我問她需要多少錢、打算去哪裡，並告訴她姨母有一筆錢放在我這裡，隨時可以交給她。姨母當然沒什麼錢放在我這裡，我只希望在她需要幫助時，還能照顧一下她的自尊心。但她完全置之不理，說不是錢的問題，她根本不需要那麼多錢。（一○）