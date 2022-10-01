薛慧瑩／圖

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無論如何，秋天比別的三個季節宜人，雖然溫度並沒有比那該死的夏天低多少，但起碼晝夜溫差大，又時常有風。陽台的茶花澆水後生機勃勃，不再像前段時間那麼半死不活的了。

這間尚未投入使用的豪宅主人，喻志海，小時候住在礦區的山上，屋前屋後、學校操場周圍，有不少山茶花，所以現在的他對茶花情有獨鍾。他買下的第四間房子，人尚未入住，花已從舊屋搬過來，經過路邊攤，順手又多買了幾盆。新房子的陽台大啊，多擺十盆都沒問題。天氣十分乾燥，他每天過來澆水，有時還帶著他的摯愛，那條白色的京哈，小柏林。

該搬的都搬到新屋了，想添置的新家具也添置了，請朋友和父親等人過來吃餐入夥酒，即可入住。國慶前幾天，裝電視的師傅剛走，喻志海拖地、搞衛生，用消毒水再拖一次地、噴空氣清新劑，以清除師傅可能帶來的細菌和氣味。他自稱有輕微潔癖──在我看來，他這個人不單單潔癖，還有十分嚴重的強迫症。有什麼事情、什麼人，不如他所願，便像天要塌下來一般，不折騰到自己心滿意足不甘休。

搞完衛生，他懷抱小柏林端坐於客廳中央的真皮沙發，一人一狗，緊盯著前面的超級大電視，頗有幾分自得。怎麼感覺電視有點左歪？他問小柏林是不是，小柏林舔舔他的手，沒有回答。他只好站起繞到沙發後面求證，似乎沒有歪，又似乎向著右邊歪了……走遠一點看，電視牆更有氣勢！

電視牆用的是天然大理石，整體一幅畫的構圖，遠看像群山，山腳有水，高端典雅，大方得體，渾然天成。客廳的大理石地板，廚房、洗手間所用石材，全都直接從雲浮的石材生產廠家購買，繞開了佛山本地供應商。他的這份精明，一般人望塵莫及。

佛山距離雲浮一百多公里，雷厲風行的人早出晚歸，一天時間能搞定。問題是，喻志海並非雷厲風行之人，去市場買菜都要貨比三家，買狗糧能在網上逛幾個小時，這樣的他，不得不在雲浮住了一個晚上。不過剛剛好，石材專家肥仔勝，也是個磨磨嘰嘰、拖泥帶水的人，十分樂意陪伴喻志海全面考察雲浮的石材市場。喻志海是肥仔勝的偶像加人生導師，多年以來，無論是事業發展方向還是人生抉擇，都給予了高明的指導。

國慶期間喻志海新居入夥，請我們全家和肥仔勝吃飯，津津樂道地向我妻子講述家中各樣東西的購買過程。我在一旁插話：「如果人人都像你這麼精明，不會有商品經濟，街上超過一半商鋪要倒閉。」

他雙目一瞪說：「你願意做傻X讓人宰割，是你們有錢人的自由。」

他經常不分場合噴金句，像叛逆期的孩子，說話不分輕重，讓人下不了台──有時遇見厲害的反咬一口，又把他弄得狼狽不堪。因為這天妻兒都在，我比以往更加憤怒。每次跟他聚餐，他都要冒犯別人，不是這個，就是那個──如果你特別餓多吃一碗飯，他會說你這是吃別人的不心疼！記得有一次我們沒吃晚飯去打球，然後消夜──老闆十二歲的兒子寫完作業十分興奮，用那種被戲稱為六親不認的步伐在我們身邊走來走去。喻志海說：嗨，大少爺，你痔瘡發作了啊？老闆娘一拍桌子衝喻志海喊：你才得痔瘡，你們全家都得痔瘡！一把歲數說話還這麼陰損！此後我們再也沒光顧過那間排檔，怕老闆娘在菜上吐口水。

入夥那天，大電視一直都開著，開始是喻志海的父親，喻叔叔看一部年代久遠的戰爭片。後來喻志海調到新聞聯播，我不想看新聞，換成了體育頻道，喻志海從廁所出來，馬上又調回去，大聲說：哪個狗膽包天轉台，難道不知道我天天都要看新聞聯播的嗎？我有些生氣，想跟他槓一下，被妻子用眼神阻止了，怒而去陽台抽菸。

之前他住在我家樓下，因為共同的愛好，運動，我們成了好朋友。我和妻子都要加班那天，還讀幼稚園的兒子託他母親照顧。他母親是個大善人，我兒子小的時候她尚在人世。其次是，我愛運動，卻沒什麼運動天分，網球、羽毛球和健身 ，他手把手幫我提高了很多。

扯遠了，再回到國慶前。喻志海帶小柏林參觀豪宅的各個房間，回到美輪美奐的客廳，還是覺得電視被師傅掛歪了，自己動手摘下，重新掛上，再退回到沙發開電視──好啦，非常端正──電視晃了晃，摔到大理石地板磚上，屏裂了──打電話聯繫廠家，說可以修──費用，比新買一個少兩百元。他糾結又糾結，重新買了一個──新居入夥，漂亮的電視牆上得掛有大電視才行啊！（一）