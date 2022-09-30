法拉盛的紅玫瑰（全文完）

強尼那麼年輕，怎麼會因為病毒就死去呢？他怎麼可能會死啊？玫瑰難以置信。強尼的病床一定被棄置在醫院某處角落，沒有人敢靠近他，只有打扮得像太空人 的醫生、護士，對他愛莫能助。沒有藥物、沒有任何噓寒問暖。強尼是那樣死去的嗎？

玫瑰朝緬街的方向走，街上每一處都有強尼的足跡、每一寸空氣裡都有強尼的氣息，強尼卻存在被她打包起來的包裹裡，永遠沒有機會背叛玫瑰。玫瑰內心一直在等候著，等候著強尼來背叛呢！

玫瑰實在忍不住了，顧不得周圍的行人，她當街號哭起來。狠狠哭過之後，感到心裡面放空了，才舒服一點。她掏出面紙拭乾淨臉，這才加快腳步回家。

她整理出兩只大皮箱，裝滿她自己的衣物，然後坐下來給大偉寫信：「親愛的大偉，」她的指頭在手機 上滑過，忽然頓住許久，手機螢屏黑掉，再動下手指：「親愛的大偉，我病好了，該離開了，請你不要浪費時間找我。我們的十年婚姻，我給它七十分的滿意度，謝謝你。再見。玫瑰」。

信一傳送出去，她立刻請樓下的管理人上來，幫忙把皮箱送到地下停車場她的車裡。然後她把車子慢慢駛出車道，進入緬街。街上依舊密密麻麻擠滿人，下個星期所有的行業都要關閉，所有這些人都要被迫關進屋裡，大街上只剩下三月天的空氣。然而，這些跟她沒有關係了，這些統統被她收入包裹裡，紮緊了，她要使盡畢生之力，把包裹丟入虛空的宇宙裡，讓它幻化成一粒原子在大氣中消失。

車子上了高速公路，玫瑰打開天窗讓冷風吹進來。頭上浩浩蕩蕩的藍天白雲將陪伴她一路南下，奔赴她猶不知在何處的下一站。（全文完）