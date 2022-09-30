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拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

吠雪（一八）

胡剛剛

也是多年後，我得知不少美國女孩子考入知名高校，是為了釣金龜婿。有人不等畢業就結婚了，連生幾個孩子，把男方吃得死死的。還有一類女孩子被稱作「dependa」，她們大多來自社會底層，靠嫁給美國大兵換得衣食無憂，並且趁軍隊部署異地的時期，拿著丈夫的福利吃喝玩樂，甚至紅杏出牆。「dependa」全稱「dependapotamus」，是單詞「依賴」和「河馬」的組合，「依賴」表明她們的生活態度，「河馬」用來形容她們的體型。

記得國內大學校園也冒出過類似觀點：有本事的女人嫁好漢，沒本事的女人掙飯碗。由此看來，冷飛白把握了大方向，至於實施措施，我不得而知。不過無論哪條路，光憑英語好，都不見得走得通，因為她的競爭對手，是以英語為母語的人。

回到學英語本身，花老鼻子勁練一口美式英語，就能成為贏家嗎？除非你出於真愛而非只求認可。就算練到爐火純青，別人最多以為你生在美國。很多時候，獲得讚揚的反倒是帶口音的英語。職場上，人家一聽你是外國人，佩服你駕馭多種語言的同時，更佩服的，是你在異國謀生的能力。

如今的美國有什麼值得人留戀的呢？它幾十年如一日的態勢，在後來居上的國家居民眼中，並無特質，甚至是某種程度上的磨難。東亞地區最早不願留美定居的是日本人，我上研究生遇到過的日本留學生，無一不打算畢業就回國，說美國比日本的生活質量差太多。

後來持此想法的是台灣人，再後來是韓國人。大陸人稍有滯後，但無礙越來越多的同學出國是為了給人生履歷錦上添花，他們胸有成竹、進退自如。（一八）

日本 福利 留學生

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