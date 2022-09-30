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沙漠引路人（九）

草白

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那個遙遠的早晨，她和一個男孩出現在外婆家的天台上。那是夏天，緋紅的牽牛花攀在水泥外牆上，像一個個鮮艷的氣泡。男孩躺在一條很窄的板凳上，雙手交疊放於腦後，仰望著頭上天空。而她倚靠在欄杆邊，吃著金鈴子果，橘黃色外皮剖開，露出鮮紅的、汁液濃郁的果肉。那種紅像是被什麼東西持續照亮著，非常晃眼。

兩人有一搭沒一搭地閒聊著。我從來沒有在現實生活中，見過如此和諧的畫面，它充滿美感、希望、勇氣──諸如此類的東西。當然，它很像電影場景，很美、很夢幻，並不長久。後來，我在文藝片裡看見類似鏡頭，總忍不住想起當年。

我從未見過此人，他應該不是這鎮上的，或許是她師範裡的同學，難道是那個季老師？她跟我講過學校裡有個音樂老師，姓季，剛剛留校任教，教學方式很是特別，整堂課只讓學生反覆聆聽不同曲目，讓耳朵學習、鑑別，很少講解。還說音樂靠的是聽力和悟性，而不是嘴上功夫，多講無益。

畢業時，這個季老師送了她一本《約翰‧克利斯朵夫》，鼓勵她報考音樂學院。她自小頗有音樂天賦，學習樂器的能力也強，但從來沒有系統訓練過。他們畢業不久，季老師也從學校裡出來，據說教學能力太差，很多學生反應聽不懂。他被解聘後，只好返回老家的小學教書──關於季老師，我能知道的就是這些。

那時候，我總以為她會嫁給季老師這樣懂她的人。即使不是季老師，也應該是外面的人，我們這個鎮上的男人怎麼配得上她。

記憶中，那年夏天似乎格外悠長，她被分配到一間鄉下小學教書，離家太遠，課餘生活非常乏味。（九）

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九子∕圖

等等吧，等等吧

2022-09-27 02:02

超人氣

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