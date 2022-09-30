王幼嘉／圖

「可惜他已經去世了，所以來訪問您，您還記得他集結北上前後的事嗎？」

「細節不記得了……那時北上的一共多少人？一萬多？十多萬？」

「十幾萬，是的。」

「才十幾萬！」老人冷笑一聲：「同一時間從北方也有人移居到南部，你知道總共多少人？」

記者搖搖頭：「那時國家分裂，人民自由選擇定居的地方，南下的比北上的人多，似乎是。」

「一百多萬！」老人舉起一根食指：「集結北上參加革命的只有十幾萬，南下的反而有一百多萬。要建什麼紀念碑的話，他們不是更值得紀念嗎？」

記者有點尷尬地笑笑，老人又說：「北上和南下的人還有本質上的分別，你知道是什麼？」

「您說的是……意識形態方面的？」

「集結北上的，都是部隊、戰士，到北方是受訓，準備打仗的。南撤的北方人呢，就單純只是要謀求安定的生活、能好好過日子……」

記者好像有點不自在，換了個話題：「聽說您父親也是參加革命的？」

「我父親參加過抗法活動，你可以說我們家族有革命傳統。我哥去了北方，我留下來，也暗地裡幫助過游擊隊，派發傳單、印製地下報刊，不過那些你的資料裡應該都有吧？其實我那時哪裡懂什麼革命不革命的，大人吩咐我這樣做，我就照做了。」

「您還獲頒一等抗美勳章，我記得。」

「還分配到了一幢房子。」老人看著咖啡 店外面：「就在對面的巷子裡。算起來，我在這一區住了也有快五十年了……」

「街上的面貌也改變了很多吧？」

「剛搬進來時，鄰居們知道我的背景，都不怎麼理睬我，很長一段時間都不跟我打交道。」

記者看著桌面上正在錄音的手機，好像猶豫著該不該把它關掉。

「還有這家店，」老人抬頭看看四周：「我剛搬來時，這裡是一家五金店，後來被清算了，店主一家人被送去新經濟區。我記得當時在街上看熱鬧，看著他們被押上車送走，一家人哭哭啼啼，最小的小女孩手上還抱著個粉紅色的枕頭。」

記者沒答腔，老人也不理她，自顧說下去：「我正看時，有人靠近我身邊，低聲對我說：現在你知道我們為什麼要逃下來了吧？我認得他是巷子裡的鄰居，姓林，當年從北方下來，那一百萬多人的其中一個。我搬來兩三年，那天是他第一次跟我說話。」

「那些年，」記者小心翼翼地說：「我們國家遇上了不少挑戰、經歷過不少困難，也有不少同胞對國家失去了信心……」

「我真的是失去了信心，所以一有機會，我就偷渡 去了。」

記者驚訝得一手掩住嘴巴：「您……？」

「你的資料裡沒有這一部分吧？」老人笑笑：「其實沒什麼好隱瞞的，那幾年有腿的人誰不想逃？不單我，還有我哥，只不過我們運氣不好，被抓回來，坐了幾個月牢。」

「後來呢？」

「後來不敢再試了。」

「偷渡是很危險的。」

「可照樣還是有人偷渡，你知道有多少人嗎？也是超過一百萬！沉船死掉的就沒法計了。他們不也值得建一座紀念碑嗎？」老人喝一口咖啡，「不過我不敢再試，倒不是因為害怕海上風浪險惡。」

「其實你這樣的經歷也是值得寫的，」記者說：「對國家失去信心，為了追求物質生活而去偷渡，最後終於覺悟，決定留下來建設國家，這樣的故事更勵志──」

老人大笑起來，店裡其他客人都轉頭看著他。記者知道自己八成說錯了話，只好閉上嘴巴。

「我哥有個戰友，」老人笑夠了才說：「偷渡到了馬來西亞，在難民營時被人認出是解放軍，幾個人圍住他揍了一頓，他也不敢還手。結果挨了揍，身分也暴露了，當然被遣返 。我有自知之明，在外面要是被人認出來，也是同樣的下場，所以才死了心──當然你也可以說，這是我的覺悟：我不想在難民營被人活活打死。」

「怎麼動手打人呢？那些人也太凶狠了。」（三）