沒了她轟炸耳膜，我孤軍奮戰到結課，拿到兩組唯一的A。當然我並非用蠻力，而是藉互動日誌回答「你面臨過什麼挑戰」之際，向老師透露了我包攬作業的實情，她回覆會在打分時有所考量。

教育 家史蒂芬，柯維說過，高效的關鍵在於安排優先事項的日程，而非安排日程表上事項的優先順序。「無所不用其極」本是褒義詞，對我而言無論褒貶，能做到實屬不易。儘管我此行的優先目的在別人眼裡不可理喻，但我一直牢記在心。其他人要嘛忘了、要嘛假裝忘了，要嘛壓根沒細想，出來一趟是為了什麼。

一學期後，我修了一門冷飛白外教的選修課，課餘向他諮詢考GMAT事宜，順口提到冷飛白，說他的課是她推薦的。

外教揚揚眉毛，說：飛白這人有意思，我總告誡她，英語是表達思維的工具，在美國，很多人天生擁有這個工具，但不是每個人都會使用它。只有你培養出正確的思考方式以後，你的語言才能活起來。GMAT和托福不同，它的側重點不是考英語，而是考邏輯思維能力。飛白不以為然，結果GMAT考得……我只能建議她重考。

我打趣說，興許她無所謂學校優劣呢，只在乎找夫婿吧。

老師噗哧一笑，說進了好學校，才有更多機會認識優秀的男生呀……飛白太有意思了，區區一根鋼筆，要是美國牌子的，她都能尖叫連連。換成其他國家，別管德國 、英國，還是義大利 ，她一律翻白眼，這實在是太有意思了。

Interesting，有意思，我記住了外教對她的評價。多年後，我得知英語習慣中，人們對引人注意卻難言褒獎的事物，不得不給出評價的時候，會用「有意思」這樣的中性詞，來禮貌地表達反感。（一七）