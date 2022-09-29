「那幾天，我總是坐立不安，經常打破碗碟，同事們說我像丟了魂。下班後，我帶著她留給我的小狗，在小城裡晃蕩。後來，我請過幾次假，跟著她一起進去。本來只是抱著玩玩的心態，沒想到就此迷上了。

「芳姊告訴我，沙漠裡的人大都不是渴死的，而是溺水或溺沙而死。溺沙而死我能理解，沙塵暴 會把人埋在下面，連屍骨都找不到。可怎麼會溺水而死，沙漠裡又沒有水。有水倒也好了，那就是綠洲啊！但我錯了，在沙漠裡，危險隨時可能降臨，大多是悄無聲息的。那時候，我已經辭掉飯館的工作，跟著她一起做嚮導。那次，我們打算帶一群攝影 愛好者去看胡楊林。臨出發時，我忽然發燒到四十一度，她只好臨時叫了一個幫手。誰也沒想到，會有一場大暴雨 在裡面等著他們。短短一天之內，落下兩年的降水量，落成了一個湖泊。據說是為了救一名遊客，她讓自己陷進流沙裡，片刻之間，人就沒了。也有人說，她是自己滑進去的，當時現場一片混亂，誰也沒看清她是怎麼沒的。

「芳姊離開後，那隻狗也緊跟著失蹤了。有人看到牠跑進沙漠裡，再也沒有出來。我知道一隻狗絕不可能將沙漠視為理想的居住地。唯一的解釋是，牠有更重要的使命要去完成。現在，每次經過湖邊，我都有一種異樣感，好像她還靜靜地躺在某座沙丘之下，就像考古史上著名的小河公主或樓蘭新娘，等著有一天被挖掘出來。有一次，就在那裡，我見到了傳說中的海市蜃樓。我在小學課本裡讀過關於『海市蜃樓』的文章，沒想到有一天，還能親眼看見。我站在那裡，看了足足半個多小時，腦子空空的，什麼也沒想。」

說到這裡，她忽然閉上眼睛，好似進入隧道般的記憶深處。（八）