法拉盛的紅玫瑰（一九）

糾纏許久，大偉才勉強相信她染疫。

相形之下，如果玫瑰說的是她被暴徒攻擊，叫她：「滾回中國去！」還比較容易讓大偉相信。最後她把自己鎖在臥室裡。大偉回家敲門，「妳開門讓我看看怎麼回事？」她堅決不理。

玫瑰每天關在屋裡，大偉出去上班，她為了不讓病毒亂竄，也不敢出來活動。大偉為她叫的外賣，她盡力多吃兩口，也像感冒的時候吃大量維他命C。馬修打來的電話她一概不接，強尼根本聯繫不上。如此，每日活在病毒巨大的陰影裡。

大偉終於去檢測 過了，他陰性反應健康無恙，這使玫瑰安心許多。過三天她開始輕微發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦。她酸澀地想：來了，終於來了。但這也來得太快了吧？沒準她在情人節之前已經染疫？

四天後她病情加重，開始高燒，渾身痠痛無力，心情也沉到谷底，「老天爺不會放過我了、老天爺不會放過我了……」玫瑰一陣昏亂。

大偉發現玫瑰真的病了，勸說要送她去醫院，卻被玫瑰拒絕，

她隔著門告訴大偉：「醫院裡反正也是等死，我死了以後，你換個地方住。」

她給她母親打電話，卻不斷地被她哥哥兩個幼兒打斷。她想起小時候，她母親總是偏愛她哥，連吃食上也如此。一大盤魚裡面明明有好幾條，足夠她和她哥都吃上中段魚肉多的部分，偏偏她只能跟著母親吃魚頭、魚尾，因為女兒將來是要嫁出去的，是外人。現在她要死了，她母親自然會傷心，但還有她哥在，她母親不會有事的。玫瑰頹然放下手機 。

再後來的幾天，她太痛苦，已經沒法說話，更無法思考。大偉依舊每天在門外跟她報告每天發生的事，包括生意上的。（一九）