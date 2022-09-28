「按理說，他的成績專業第六，保研有戲。可他們班有個女生英語四級考了滿分，破了校紀錄。學院臨時決定，給她的百分制加權平均成績加一分。整整一分哪，你知道，零點一分都能差出好幾名。結果這個女生的排名從第三十六跳到第六，正好比師兄高零點一分。就在這褃節兒上，學院宣布保研六人，宣布當晚，師兄就失蹤了。大家忙活了一宿，在紫竹院大湖邊上找著了他，整個人神志不清，滿口胡話，直接送去急救了。直到他們那屆畢業，我都沒見著他。

「你不知道，只有拚進專業前三，保研才穩當。第四往後都懸，說不定排在後面的誰，來個什麼好幹部加分，就把你擠出局了，所以你得花工夫鑽營。你看你們系賈老師就是個榜樣，只要跟系主任在教學樓同層講課，一到課間，保準屁顛兒屁顛兒到系主任的教室幫忙擦黑板。下面同學笑歸笑，人家這叫本事，想留校嗎？麻利兒學著點。

「我以後啊，我成績不行，保不了研。考研太累，遭了高考 的罪，我可不想再來一遍。其實我挺想出國的，美國當然好，只是GRE、GMAT太難考了。說去英國 吧，一個雅思就夠了，可雅思也得準備啊。反正我媽那邊正給我安排工作呢，我讓她給我找個輕鬆的、掙錢多的活兒。你說，誰願意吃苦啊？這趟出來都苦死我了，這麼村兒的地方，甭說仨禮拜，三天就叫我摸個門兒清。除了市中心的電影院 和骨董店，什麼娛樂設施都沒有。我想好了，一回去，我就要做按摩、足療、美容、美髮、美甲……」

甄琪趕了三天作業之後放棄了，說決定做一天和尚撞一天鐘，混個C齊活。（一六）