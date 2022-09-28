王幼嘉／圖

1 文物

咖啡 店近門處有個櫃子，只有下巴那麼高，放滿了書。旁邊一張空桌子，桌上卻擱著一杯剛泡的咖啡，散發著絲絲熱氣，像在等待什麼人。

他坐在咖啡店另一邊，難耐興奮之情。每次收到有人捐贈的歷史文物，他都有這樣的感覺，等不及要看看人家送出來的是什麼東西，背後有著什麼樣的感人故事。

名為歷史文物，其實多半只不過是一些家常用物而已。這兩年來他成立了一個收藏館，四處徵集本地華人 家裡有點歷史價值的物件，同時挖掘它們的來歷，可能是一個放嫁妝的箱子、可能是一本紀念冊、可能是某個不知名藝術家的作品……每一件物品的背後，往往是兩三代華人在這片土地上辛勤耕耘，付出的血汗淚水，從來不為人知。他的目的是把這些故事細細地記錄下來，呈現出一部華人同胞的奮鬥史。

他約見的人來了，是一個看起來五十多歲的女人，肩上掛著一個大包包，裡面想必就是要捐贈出來的文物了。這個年齡層的人拿出來的東西，會是什麼呢？她自己的可能歷史不夠悠久吧，那麼就是上一代的，另一個政權、另一個時代的文件啦、證書啦等等，也可能是長輩自己的或珍藏的書畫。小心查探一下，也可能從中發現一些重要人物的名字、一些意想不到的驚喜，這樣的事過去也不是沒有發生過。

女人坐下來，叫了咖啡，寒暄兩句就轉入正題。

「請你先看看這個。」她從包包裡取出兩張照片，放到他面前。大概是舊黑白照片翻拍放大的，在上面的一張是很平常的生活照，看來是一家人的父母親和三個子女，最大的不超過十歲，被燦爛的陽光照得瞇起了眼，卻人人都笑得比陽光還要燦爛。他再看看背景，輕易認出那是幾十年前的動物園 。

他有點失望，這種照片太平常了，沒有收藏的價值，除非裡面的人物有什麼特殊身分或不平凡的經歷。他再看下面的一張，還是黑白照，同樣的一家五口，從小孩的年齡看得出，和第一張隔了幾年，但臉上的笑容不見了，每個人眼中都流露出明顯不安的神情，就連最小的小女孩也不例外，與上一張的幸福家庭形成強烈的對比。

他抬起頭，她叫的咖啡已經來了。他看著她，用眼神詢問：這樣兩張照片，有什麼值得記錄，並流傳給後世的故事？

她喝了一口咖啡，緩緩開口：「照片中最小的女孩就是我。」

他點點頭，看得出來，她的臉型、下巴都沒太大的改變。

「第一張在動物園，那時還在打仗，可是你看我們笑得多開心。」她唇邊泛起微笑，彷彿還感受得到久遠以前那一天燦爛的陽光。全家人一起去動物園，應該是不常有的活動，所以印象特別深刻。幾十年後，她還清楚記得和父母兄姊在一起的歡樂時光。

「第二張是好幾年之後，那時我們已經很少有機會拍照了。這一張是專門拍了，來和文件一起交上去的。」

「什麼文件？」

「登記回中國的表格。」她看著他的眼睛：「你知道吧？那時你還沒出生，但總該聽說過吧？中國和我們的關係惡化，吵來吵去，衝突不斷升級，最後索性打了一仗……這是開戰之前，中國說要派船來撤僑。政府發下表格給我們登記，連同家人的照片一起交上去──」

他吸一口氣。這些他都知道，但不是他要挖掘的故事，這題材太敏感，是禁區。他把照片推回去，還沒來得及說什麼，她已經又從包包裡取出另一件東西，放到他面前，竟然是一個枕頭。從尺寸來看。是小孩用的，枕頭套原本應該是粉紅色，但已發白泛黃並有水漬，顯得髒兮兮的，他皺起眉頭。

「這是我的枕頭，」 她不理會他的反應，逕自說下去：「十二歲那年，這個枕頭陪著我，睡過許許多多陌生的床。沒有床就睡在地板上，每一兩天就換一個地方。你知道為什麼嗎？」

他不語。（一）