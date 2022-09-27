法拉盛的紅玫瑰（一八）

急診室裡站著好幾個等候的人，椅子上也坐滿了，醫院強行發給每個人口罩 。強尼的證件很管用，醫護人員問過問題，立刻帶他們到裡面的診間測試。約半個鐘頭結果出來，他們雙雙染上病毒。

戴著口罩和透明面罩的醫護人員推過來車子，讓強尼坐上，他要被帶入裡面，玫瑰卻只能留在小診間裡再做測試。這一切進行得非常迅速，他們沒有機會詢問什麼，一切由醫護人員機械操控。

強尼臨被推走，隔著口罩大聲叫：「玫瑰！」忽然拉住玫瑰的手不放，玫瑰好大一陣欲哭的衝動，卻連自動抽出手的時間也沒有，強尼已經被強行推走。留下玫瑰怔怔地站在那裡，大腦反應不過來，究竟強尼有何等特權，可以直接進去接受至少是基本護療？她一個人在這裡要怎麼辦？

她在小診間裡等了十多分鐘，並沒有再測試，只被告知醫院不能收留她。「為什麼？為什麼強尼可以留下來？」護士沒有回答。

她頓時想到，也許並非強尼有特權，他顯然比較嚴重。派克王的太太被醫院留下，派克王症狀比較輕，被趕回家。強尼年輕健康，跟派克王的太太不一樣，玫瑰告訴自己，她和強尼都不會有事。

玫瑰直接回家，先戴上口罩、手套，進主臥房拿出自己一些衣物到另一間臥室，接著準備好兩天的蔬果，心裡埋怨大偉水果非要她切好才肯吃，使得她沒法多準備幾分給他。然後寫一張紙條告訴大偉，她中鏢了。對不擅料理瑣事的大偉還是不放心，只好接著再打電話：「我染疫了。我反正就是染疫了，你也要快點去檢測 ，希望還沒有被我傳染。」（一八）