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吠雪（一五）

胡剛剛

「……算了、算了，老大不小的人了都，一個個沒皮沒臉的。再過幾天就熬出頭了，我睜一隻眼，閉一隻眼吧，愛誰誰。我說你跟冷飛白處得不錯啊。什麼？一般般，哎呦喂，夠不容易的啦。她在國內宿舍睡我上鋪，平時清高著呢，見誰都不言語，光跟我們外教逗貧。好多男生把她當雅典娜似地供著，沒想到她看上的是戴倫那款，呵呵呵呵呵。實話說，我特不待見她，不就英語好嗎？英語好有什麼了不起？專業課能逃就逃，見天讓我幫她簽到，說她要學英語、學英語，一天到晚拿學英語當藉口，什麼集體活動都不參加。跟她說過多少遍，不要搞特殊化，給我這個當班長的留點面子，可人家混不吝。上學期統計學期末考試，考前老師突然要求打亂座位，我被調到她的位子上，低頭一瞅，這滿滿一桌子公式喲，真難為她了，有那個抄的工夫，早背下來了。

「剛剛，你打算出國還是保研？沒想好？我跟你說，你想保研的話，現在不動心思就晚了。誰說學習好就能保研？你看見的排名壓根兒不是最終排名。大家為了保研，人腦子打成狗腦子。我有個師兄，一直說自己畢業後要出國留學，也不懂拍馬屁。怎麼拍馬屁？給系領導們當跟班啊，什麼搬書啊、拎包啊、端茶啊、倒水啊！你得有眼力見。抱對了馬腿，別說保研，連研究生畢業留校工作也能搞定。接著說我師兄，人挺聰明，就是有點兒葛，新年聯歡會偏偏不給領導敬酒。」（一五）

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