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沙漠引路人（六）

草白

「你回去告訴他們，我在這裡挺好的，別再來找我了。」她一臉嫌棄地看著我，好像我的出現打擾了她的清靜。

「告訴他們什麼呢？說你在這裡做嚮導，做得很好，不準備回家了？」

「隨便說什麼啊。反正，我又不在意這些。」她難得地笑了笑，也不知為什麼笑。眼前的她，臉龐黝黑、顴骨高聳，含糊的表情，沒有大喜大悲之色，對這一切完全是聽之任之，大概也是滿不在乎。

那幾天，來找她的人很多。他們去沙漠的理由五花八門，有人為了尋覓一塊罕見的石頭、有人只為見識某種瀕臨滅絕的鳥類、有人為了給患難中的家人祈福，更多的人只是想去裡面快樂地遊玩一番。看她這麼忙碌，有這麼多人需要她，著實讓我意外。而剛來此地時，她連工作都找不到，不得不到餐館裡洗碗、刷盤子，「反正，我又不是第一次做這種工作。」她倒坦然得很。

「後來……姊夫有找過你嗎？」來這裡之前，那個人還給我打過一通電話，叫我一有消息就告知他。

「找啊，怎麼不找，天天打電話來讓我回家，一天好幾個電話。沒辦法，我只好連手機也停用了，任誰也找不到。」她笑了，似乎為此感到得意。

「其實，他這人還不錯的……」我知道她並不愛聽這個話，但還是說了。

果然，她一陣冷笑，「呵呵，還不錯？你什麼都不知道，居然敢這麼說。他現在沒錢了，徹底窮了，賭博賭輸了，被騙子騙光了！相好的女人也跑了，才想著讓我回去伺候他，我不上這個當！」（六）

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