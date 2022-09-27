五百毫克維他命C（下）

趙梅英／圖

我一邊高聲道歉、一邊衝回櫃檯，櫃檯前，兩個孩子和他們的父母正在走近來，他們會排在隊伍的尾巴上。短短的隊伍一共七位客人，每位客人手上都捧著書，而且不只一本。我專心做事，不忘寒暄，不時對客人所買的書發表獨家真知灼見，引發出來的回應非常溫暖……

不知不覺間，燈光取代了陽光。終於，門鈴叮噹，薇妮靜靜走到門前，將「您好」的牌子翻了個面：「明天見！」

「從2019年感恩節開始，每天開門。三百六十五天，或者三百六十六天，天天開門。」薇妮這樣說，很平靜的。

我三兩下結了帳，在一張便條紙上寫下今天的營業額，遞給薇妮。

「你來做老闆，我做員工，好吧？」薇妮嘴唇顫抖著，忍住淚水，這樣說。

我知道，這副擔子對她來說實在是太沉重了，不由自主地點了頭。

「我餓得快要昏倒了……」我說真話。

「你什麼時候吃的午飯？」薇妮張大了眼睛。

「早飯一瓶水、兩塊司康，沒吃午飯……」我邊說話，邊推門。

「司康是下午茶的標準點心，只有在美國，才會變成早餐桌上的糧食。」晚風揚起薇妮的髮絲，她臉上都是調侃的笑。我這才想起，她是英國人，也笑了。

半條街，拐個彎而已，名餐廳22B就在面前。帶位帥哥見到了薇妮，春風滿面地迎接她；看到了我，便禮貌地問好，前面帶路。靠窗小桌似乎是薇妮的老位子，侍者旋即出現。

「我的朋友從康州來，他餓了，上菜要快，兩份炸魚薯條。」薇妮下了指令。

侍者直接問我：「您喝什麼？」

我馬上回答：「一壺熱香草茶。」

「抱歉，擅自為你點菜。因為炸魚薯條上菜快，你餓了，不能久等他們折騰功夫菜……」薇妮有點不安。

熱茶和薇妮的冰茶加檸檬迅速送來，我一邊聞著茶香，一邊很愉快地回答說：「每個地方、每家餐廳的炸魚薯條天差地遠，我倒是要嘗嘗22B的手藝。謝謝你幫我點菜……」

隔著熱茶的氤氳，我看到了薇妮臉上的悽楚，心頭一驚，等她說話。她的聲音喑啞，說詞卻嚴謹，像是在心裡默念過不知多少次的：「我的丈夫不是死於新冠，而是骨癌，癌細胞啃食著他的骨頭，日日夜夜。他同醫生一道奮戰了整整十年。我看著他日漸消瘦的臉，摸著他的頭骨消失後變得柔軟的肌膚，心碎得一片空白。我們只有一年的好日子，之後是十年痛苦的煎熬……我必須要問你一個問題，你的家族病史裡有沒有癌症病人？我再也經不起另外一個十年……」她沒有了聲音，兩行清淚直直地滴落下來。

此時，我真想跳起身來擁她入懷，但是我知道，我的確實的回答才是她需要的：「我的長輩們多長壽，而且多半是無疾而終，相當平靜而有尊嚴。還有幾位是在戰爭中犧牲的，沒有任何人有過惡疾。」

果真，炸魚薯條不但很快就來到了面前，而且非常好吃。我讚美道：「比在倫敦吃到的高明多了……」侍者笑得燦爛，薇妮也露出了微笑。

星光燦爛，我們回到停車場，把車子開進書店的後院，那裡有三個停車位。一輛藍色福特靜靜地停在那裡，想來那是薇妮的車。隔著車子、隔著白色的圍籬、隔著一條小街，一棟兩層樓的白色房子被門前一盞燈照亮。薇妮靜靜地說：「我們到了。」

左邊是另外一棟房子，掛著民宿 的牌子，我卻被門前「吉屋廉售」的牌子吸引。薇妮漫不經心地說：「培拉曼太太是名廚，可惜體弱，幸虧有父母留下來的房子，可以做只提供臥室和早餐的民宿。她還是做不動了，只想著把房子賣掉搬進公寓，好好休息一下……」

「房子不小，有幾間臥室？」我問。

「我在她那裡打過工，幫她接電話、接待客人。她有七間客房，餐廳裡有九張圓桌，房後有十個停車位，還有一個小花園……」

跟著薇妮走進她四地落白、整潔無比的房子，放下我的行李，瞥見客廳茶几上一本伊斯坦出版的精裝典藏本《數學人》，決定今天晚上就要告訴她，我的一籃子計畫。

我要把培拉曼太太的房子買下來，我要用旅遊勝地新港的這家民宿來供養「詩情」書店，我要薇妮每周最少休息一天，周一最好，去游泳、去衝浪、去研究數學……。

薇妮搖頭：「晚了，貸款利率升高了，買方處下風。」

我付現金，用格林威治的公寓可以在新港買兩三座房子。

薇妮緊張：「從格林威治到曼哈頓，坐火車只用四十五分鐘，對你來說是多麼方便。你賣掉了那麼搶手的公寓，可就再也回不去了。」

金錢可以買到的東西裡包括時間。有了一點時間，我們才能感受生活的點滴美好。

薇妮終於點頭：「我真喜歡衝浪，可我現在連泳衣都沒有。」

「明天，我替你看店，順便聯絡房地產仲介人，你去買泳衣和衝浪板。」

熄燈之前，我已經在電腦裡輸入了精密計算過的一切，沒有忘掉註記：八月七日早上九點看C羅 踢球。我太在乎這位同齡人的進退。最近，我不斷看到他的無奈、失落、自責，給他發信：「打起精神來，你是不世出的天才球王，笑迎最後的賽季，留下金光閃閃的一個個驚嘆號！」

早餐桌上，七朵黃玫瑰插在瓶中。小碟裡兩粒五百毫克維他命C放在兩張桌墊之間。打開電腦，C羅的回電已經到了：「一言為定。」薇妮繫著圍裙，正端著香噴噴的培根炒蛋從爐台邊轉過身來，眼睛裡溢滿了笑：「自己倒咖啡 ，手磨哥斯大黎加咖啡豆，希望你喜歡。」（下）