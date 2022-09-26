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吠雪（一四）

胡剛剛

我看著自來捲軟綿綿的紅唇一開一闔，彷彿裡面吐出的是冷飛白尖溜溜，不對，酸溜溜的聲音。

我該相信冷飛白還是自來捲呢？人們選擇相信有關他人的謠言，是嫉妒心以不明顯的陰險展現出的嘴臉。我嫉妒自來捲嗎？談不上。黃毛並非我鍾情的哥特樂隊主唱，或者成熟大叔類型，自來捲也不那麼符合大眾審美觀，或許我該祝福她。畢竟現實比教科書過濾後的世界殘酷得多，灰心打磨出我的寬容。人性怕考驗，無論靈羽還是凡羽，沒有誰比誰正派。所謂正派，不過是沒撞上對胃口的誘餌而已。

可當時的我，覺得她是那麼隨便、那麼虛偽、那麼讓我嗤之以鼻，以至於我像甩鼻涕似地甩開她的手，捂著鼻子跑遠了。

Verse 4

最後一周，大家名花有主，「衣冠禽獸」以傳說中的魅力，征服了兩位佳麗。入夜後，只剩甄琪和我守空房。她替她們組寫作業，我替我們組寫作業。她寫煩了就找我扯八卦，扯得我一會兒哭笑不得、一會兒瞠目結舌：

「唉，別提了，我跟我們屋的人鬧掰了。她們老嫌我管，我管什麼了我？派對，去唄；野炊，去唄；約會，去唄，我從不吭聲，除了一條──不要夜不歸宿。你說這前不著村、後不著店兒，萬一有個三長兩短，我回去怎麼交代啊？也賴我，一開始沒立好規矩，把她們慣得沒樣。這不，一幫人還跟我掰持什麼火車站的盒飯死貴，是因為沒有回頭客，能坑一個是一個。這種一輩子來一次的地兒，幹過什麼又沒人知道，你在家裡裝淑女還沒裝夠啊？」（一四）

八卦

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