不知她在這個世上的哪個角落生活，又過著怎樣的日子。

這裡的白日很長，夜晚姍姍來遲，且格外漫長。唯一值得欣慰的是，這個鐵皮屋子也有窗，窗外是一片少雨的土地，樹木光禿、植株低矮，好似多年前便已停止生長。但我知道，一旦雨水降臨，它們馬上就會變個樣。類似的傳說在當地流傳頗廣。比如，某處沙地一夜之間長出樹木，並像熱帶雨林一樣豐饒；比如，一個長途跋涉的旅人如何在沙漠裡尋找到甘泉，它就躲藏在十幾釐米的地表之下，躲在旱柳、胡楊和叢生禾草的下面。還有一些更誇張的說法，說某處的山以純銀縫製而成，某處的黏土可以直接用來煮飯。總之，在別處絕不可能的事，在這裡都變得順理成章。

那天凌晨，我還在睡夢之中，她回來了。屋子裡立即湧進一股沙粒和岩石混合而成的氣息──她把沙漠裡的風也帶回來了。她推開房門，在那張唯一的床上躺下，就躺在我的右手邊。

不久，小屋裡響起輕輕的鼾聲。這個清晨似乎格外漫長，天遲遲沒亮，我等著亮光穿過小屋的縫隙，照到我的床前。

不知過了多久，那個聲音忽然從微茫的光亮中傳來：「你怎麼來了？」

「不好意思，希望沒有打擾到你──」我聽見有個聲音戰戰兢兢地回答了她。

「你來這裡做什麼呢？這裡什麼都沒有，沙漠裡什麼東西都長不出，那麼荒涼，什麼都沒有！」她說著、說著，似乎有些憤憤不平。

「我不為什麼……就是想過來看看。」我甚至沒有想過會找到她。（五）