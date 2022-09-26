五百毫克維他命C（中）

趙梅英／圖

我呆住了，淚如泉湧，這本書是玲玲的床頭書，真正是她最喜歡的書。我的淚水引發了薇妮的淚水，兩人在電腦前哭得淅瀝嘩啦。從此，可以說是無話不談。當然，我傳授給她「每天一粒維他命C，五百毫克」。每周三晚上見面時，第一句話報平安，都是「沒有染疫，太平無事」，然後聊天半個小時。

一年以前，薇妮告訴我，在疫情煎逼下，她差不多破產了，想用抵押住房的辦法搶救書店 ，遭到銀行婉拒。我問她，需要多少錢才能撐過去。她精打細算地說，五萬塊就可以了。我馬上給她一個網址，「發一封信到這個網址上，說明你陷入絕境的實際狀況，請熱愛文學的朋友們伸出援手。」

當晚，我散出英雄帖，給我的鐵哥兒們。大家都笑：「區區五萬，放心、放心。」有一位還說：「什麼時候辦喜事啊？提早告訴我們。」

第二天，禮拜四，並非聊天時間，薇妮打電話來，泣不成聲：「二十四小時之內，收到六萬七千五百元。其中，有你寄來的五千元，謝謝你。也要謝謝你的好主意，沒有想到這個幫助小生意的網站這麼有辦法，也沒有想到世界上還有這麼多人熱愛文學……」嗚咽竟然變做了號啕。

我這才知道，丈夫走後，她一個人苦苦地支撐著這家書店，度過了多少不眠之夜。心中慚愧，早該想到的，大凶之年，門前冷落車馬稀是無數店家必須面對的現實。

好不容易，薇妮強壓下內心的波瀾，跟我說：「我要寫信給每一位捐贈者，有人願意給我地址的話，我會寄上一封真正的信，而不是一通e-mail。」

我馬上給了她我在格林威治的家居地址。從此，除了「見面」，我還能收到她美麗的花體字，用詩一般的語言述說著心境。

終於，小「尼桑」緩緩駛進羅德島新港，沿著海濱路，更慢地駛進了百老匯街。遠遠看到「詩情」書店的金字招牌，我便在路邊的付費公共停車場把車子停好，關好車門，慢慢地走過去。街上都是店家，吃喝玩樂，應有盡有。遊客不少，憋了這麼久，大家都出門找樂子，機票高昂、物價高昂、油價高昂都擋不住人們尋歡作樂的想望。

「詩情」書店門上的牌子不是「營業中」，而是「您好」。

門鈴叮噹，身穿白襯衫、牛仔褲的薇妮從一個書架上拿下一本書，頭也不抬地說了一聲：「歡迎來到『詩情』。」就快步回到櫃檯，招呼等在那裡的客人。我瞄了一眼櫃檯後面的書架上，那一排十本《一百首斷腸詩》，就向樓下走去，樓梯口的牌子大書「藝術之門在這裡敞開」。果真，電影、戲劇、音樂、繪畫、雕塑、建築、攝影之餘，還有家居設計、庭園祕笈、蕾絲、編結以及烹飪。

我對食譜 向來用心，於是開始翻閱。這家書店的主人是行家，所選之書都極有特色。《羅德島頂尖廚師的絕招》囊括的廚師赫赫有名，每人只一道菜而已，當然是絕活。食譜寫得道地，色香味俱全，絕對是大家手筆，值得珍藏。

遊戲區，只有值得裝裱的一千片拼圖；而且只有書房、書店、圖書館、出版社編輯部主題。我笑了，選了紐約著名設計師John Derian 2021年設計的一幅書房拼圖，畫面上兩扇精雕細琢的門之間，書牆上飄盪著法國文藝復興的香氛，高貴、優雅、溫柔、恬靜。我喜歡在工作間歇玩拼圖，是記憶力與眼力的最佳訓練。

心滿意足，上得樓來，店堂裡五、六位客人在書架前翻書。兩位客人並不買書，站在櫃檯前同薇妮閒聊，聽起來是熟人：「……你何必呢？在家裡辦一個網上書店，用郵購的辦法，照樣來錢。而且，你可以省下書店的開銷……」薇妮雙手抱胸，面無表情地聽著，並不回答。我卻聽不下去了，把手裡的書和一大盒拼圖放上櫃檯，等著看薇妮的反應。

我看到了薇妮沉穩的一面，她微笑著接過書和拼圖，好像完全不認識我的樣子，輕輕按鍵在電腦上結帳。我的反應也很快：「我很喜歡你的書店，選書精彩。人生苦短，讀書要快。」薇妮笑了：「時間太少，好書太多。」

我把信用卡 遞給她的時候，那兩個「熟人」推門走出去了，同時放進來一對年輕人同他們的兩個孩子，四個人馬上熟門熟路地奔向各自喜歡的書區。

這時候，薇妮卸下了面具，表情複雜：「你來了……」

看到客人們拿著書正在走近櫃檯，我急欲幫忙：「我可以做什麼？」

薇妮走出櫃檯：「你負責收錢，我負責找書。」我開心地笑了。經濟學博士敲打收銀機，得其所哉。

戴眼鏡的高個子年輕人捧來一部《大不列顛兩千年》。我情不自禁：「羅伊‧史壯在赫里福德的花園極為可觀，園藝師正是史壯爵士本人。你到英國去旅行的時候，不要忘記加上這一個行程。」年輕人大為興奮，我們聊了幾句。他邁著輕快的步子走出去的時候，沒有忘記揮手說再見。

拄著手杖的老人家走近來，遞上《魯拜集》，是費茲傑羅的譯本：「早先的一本已經太破舊了，買一本新的……」我接過書和信用卡，扶著她坐在扶手椅上，然後跑步回到櫃檯為她結帳。

待老人家簽了字，我提醒她收好信用卡，扶著她出門，這才把她的棉布書包還給她，沒有忘記囑咐一聲：「慢走，有任何需要，隨時打電話……」老人家笑了，皺紋裡滿是慈祥。遠遠的，我瞄到薇妮的微笑。（中）