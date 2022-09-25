法拉盛的紅玫瑰（一六）

「你們上面規定要戴兩副口罩 嗎？」

「我今天不舒服，可是今天我想要跟妳在一起，妳也戴上口罩。」

「你怎麼不舒服？」玫瑰戴上口罩問。

「感覺累，喉嚨也痛。」強尼說，「我可能感冒了。」

兩人說著，先後上了身邊的計程車。

二月中旬近六點的傍晚，華燈初上，卻沒有往日的繁華。計程車不知把他們帶向何方，強尼一隻手繞過她，把重量全壓在她身上，使她喘不過氣。推開強尼，近距離對望，兩個人都戴著口罩，各自防衛著，看來實在有些滑稽。沒錯呀，玫瑰想，強尼雖然只是傷風感冒，也不許傳染給她。

玫瑰問：「為什麼不在法拉盛 附近的餐館？」他們在電話裡說好了，一起在法拉盛吃晚飯。

「我們先回去休息一下。晚飯我訂在七點。」強尼顯疲憊地說，玫瑰看那模樣，不似裝假。

計程車這時正好在一棟公寓大樓前停下，玫瑰下車望一眼周圍帶綠色植物的環境，是一般的住宅公寓。玫瑰跟在強尼後面進入大樓，強尼住在三樓，小公寓裡看得出偶爾也清理，在玫瑰眼裡還是亂了點，也簡陋。

強尼先去打開音響，神祕兮兮地說：「我特地錄的。」樂曲跟著流淌出來，原來是屬於他們的那首曲子，Forever Young。

Some are like water, some are like the heat.

Some are a melody and some are the beat.

Sooner or later, they all will be gone.

強尼為她一件一件褪去衣服，拉她躺下，忽然一陣咳嗽來勢洶洶。（一六）