甄琪正在電話裡，與校方確認周末參觀昆西礦場的行程。她怎麼會來這種地方？突然意識到，她有幾天沒跟室友們在一起了。可能領隊需要協調的事比較多，沒空娛樂吧，我猜。

冷飛白回宿舍的時間越來越晚，最後乾脆不回了。正好，我熬夜趕作業，不用擔心開燈太亮、落筆太響吵著她，我想什麼時候睡，就什麼時候睡。你有你的自由，我有我的自由，沒了你，我照樣自由得忘乎所以。

不過有天早上我睡過頭了，揣了幾塊巧克力衝出宿舍。忽聞一股濃香，嗆得正要打噴嚏，右胳膊被一條又涼又滑的左胳膊纏住，眼裡晃進甄琪的一個室友，高顴骨上點滿小雀斑，頂著一頭短短的、硬硬的，無論怎麼洗都看起來油油的自來捲：「寶貝兒，我今年都大四啦，還沒談過男朋友呢！你說，我是不是老得沒人要啦？」

她從沒和我說過話，上來就是這番話，我都不知道怎麼接話。奇怪，不是剛聽說她搞定了大二的黃毛嗎？黃毛跟我們住同層，暑假沒回家，第一天就被她盯上了。

上周末中午，幾個女生跑到黃毛宿舍聊天，黃毛剛醒，還沒下床。只見她推門而入，二話不說，貼著他赤裸的後背就出溜進被窩，一拱一拱地開始脫，脫完一件往外扔一件，末了胸罩也扔出來。大家面面相覷，紛紛退場──自來捲是不是知道我不在場，才要我分享她的此地無銀三百兩？

「桃紅色繡花胸罩哦！嘖嘖，黃毛祖上是日耳曼人，便宜她了。」（一三）