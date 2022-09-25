空氣從四面八方擠壓過來，好像要把我壓成齏粉。腦子裡的血液已停止流動，全身的血液好似也被凍住。就在我想著這個人是不是瘋了時，她卻再次挽著我的胳膊，哼著歌，若無其事地將我帶離那裡。

3

來這裡後，我很少出門。白天，我躺在床上聽風的聲音。到了夜裡，那些聲音變得無比尖銳；它們攜帶碎石與沙粒，不斷敲打窗戶，好似告知我沙漠那邊的消息。這個屋裡，除了鍋碗瓢盆、桌椅板凳和床，沒有一點多餘的東西──可謂「家徒四壁」。我不只一次地想過，如果將這樣的生活按在我頭上，又會怎樣？

我的職業是英語翻譯，在此之前，剛剛譯完一篇叫〈往高處去〉的當代小說 。小說講述了一個沒有職業的底層女性，離開丈夫和家人，過著近乎流浪的生活。她熱中於在荒野搭建房屋，以廢棄磚塊、以任何能找到的東西。

她就像一個虔誠的信徒，一心一意沉浸在自己的世界裡。直到有一天，有人過來向她宣布，她所建的為違章建築，必須馬上拆掉。她蹲在荒草叢中大哭，眼睜睜看著推土機將她的「城堡」推倒，從大地上抹去。

哭完後，她起身將衣物、食品分贈給他人。別人問她去哪裡，她仰頭，凜然一笑，說：「往高處去……更高處去。」

譯到此處，我也忍不住潸然淚下。好像那個女人不是虛構世界裡的人物，而是活生生的人，因為翻譯，我們的命運被緊緊地綑綁在一起。

來這裡後，無論看到何種景致，我總會無緣由地想起她。（四）