五百毫克維他命C（上）

趙梅英／圖

前一天還在紐約，在籠罩美東的滾滾熱浪中，和幾位在華爾街做事的同行，一道在東百老匯 吃飯聊天。他們都對玲玲去世深表遺憾，一直在安慰我。我只好岔開話題，就他們的衣著之隨便調侃了幾句。他們打量著我，紛紛表示：「跟我們在一起，你更像紐約人。」我只好苦笑笑。

快三年了，我還是很不喜歡居家辦公，不喜歡穿著睡衣對著電腦「開會」。我很少看著屏幕上面那些頭髮蓬亂的腦袋說話，我喜歡研究他們身後的背景，豪華的書架上沒有幾本書，多是昂貴的水晶，來自現代藝術館的小玩意兒，色彩鮮艷、造型別致。

今天一大早，抵達麻州匹茨菲爾德，顧不得吃早飯，我把我的小「尼桑」停在一家基督堂對面的停車場上，準備走進去，為玲玲點一根蠟燭。大門緊閉，敲不開，心中納悶，教堂的門不是應當永遠開著的嗎？教堂一扇側門開啟，一位身穿淺藍色長袖襯衫、深藍色長褲的老人家和顏悅色地走出來，他手上拿著掃把。

「早安，我想為亡妻點一根蠟燭……」

「請進。抱歉，現在遊民太多，教堂不能總是開著門，應接不暇……從前不是這樣的……」老人家絮絮著，低沉的聲音在空曠的教堂裡迴盪。

我在胸前畫了十字，拿起一根蠟燭，在一根快要燃盡的蠟燭上接了火，插在燭架正中，聖母像的正下方。玲玲的微笑在燭光中晃動，我的心又一次揪緊了：「原諒我，你走了之後，我那麼快就有了網友，現在我就是要去探望她，也許會留在那裡，留在羅德島的新港……」我在心裡傾訴。

玲玲微笑著，嘴唇微動：「屏幕上，她的背後是裝滿書的書架。我知道，你喜歡，我也喜歡……」

我安心了，拿出準備好的錢，放進教堂的樂捐箱，看到了老人慈祥的微笑。他跟在我身後，走出了那扇側門，順手關嚴了門，拎著掃把，跟我道別。

這一天是禮拜六，兩座教堂之間，竟然有一個農貿市場。許多白色的涼棚下，穿著短衫褲、趿著涼鞋的男女老少在升騰而起的熱浪中歡喜購物，沒有人戴口罩 。我被藍莓司康的香氛吸引，走了過去。

兩個司康八塊美金，物價貴得不像話。坐在路邊的長椅上，我把裝著兩個藍莓司康的紙袋放在膝蓋上，從襯衫口袋裡取出藥盒。藥盒裡只有幾片白色的維他命C，每一片五百毫克。打開一小瓶瓶裝水，將維他命C吞下去，這才來細嘗這藍莓司康。

玲玲喜歡做司康，喜歡用喜馬拉雅鹽、喜歡加一粒蛋、喜歡用普通的牛奶、喜歡用貨真價實的黃油，做出來的司康鬆軟，非常可口。她依然年輕的臉上滿是歡喜，歡喜地看著我那麼專心地吃著溫熱的司康……猛然間，戴著大口罩、穿著防護衣的護士用戴著藍色手套的手，把一張字條貼在急診病房的玻璃上，字條上是玲玲的筆跡：「你好好活著，每天一粒維他命C，五百毫克。」我站在玻璃牆的外面，瞪視著玲玲的遺言。不能告別、不能取回她進入救護車時所穿的衣服，只有骨灰盒與一張死亡證書。我也不能拿到那張字條，只能把玲玲的絕筆刻在心上。

那是2021年三月一日的事情。我瘋狂地上網了解，這維他命C究竟是何方神聖。電腦說，身為酵素輔酶的維他命C能夠改善人體鐵質吸收、能夠保護皮膚，甚至能夠維護牙齦健康……但是這溫柔善良的維他命C跟那要命的新冠肺炎到底有何關聯？卻是無解的。我不管，從那一天起，遵照玲玲遺言，每天早飯時服用一粒五百毫克的維他命C。

現在是2022年七月底，我已經注射了兩劑疫苗，已經注射了兩劑補強針，而且越來越多的人在說，每天服用五百毫克維他命C的患者即使染疫，也會很快復原。想來，玲玲在被搶救期間，已經聽說了這個資訊。最近更有權威人士說：瘟神新冠肺炎=惡性感冒。維他命C正是預防感冒的靈丹。玲玲用她最後的力量提醒了我，保護了我的健康。

手中的司康吃完了，不知是什麼味道。

開著小「尼桑」去加油，此地的油價是每加侖$4.29，比康州格林威治好太多了。小「尼桑」真的渴了，竟然吞進去十二加侖汽油。

三個小時的車程，我足足開了將近五個小時，走走停停，有些茫然。

玲玲走後，房間的空曠讓我生出畏懼。街上沒人，行人戴著大口罩，遇到前方來人都繞著走，好像別人都是痲瘋患者。美國社會的文化正在發生深刻的變化，人與人之間是更加疏離了。電腦、手機、瘟疫加速了這個變化、加深了這個變化。

上網尋友，「面對」了許多人。不到一個月，薇妮出現了，素面朝天，亞麻色的頭髮直直地掛在耳後，灰藍色的大眼睛，眼神空洞。跟我一樣現年三十七歲，丈夫去世的時間也是一個多月前。鰥夫與寡婦，兩個沒有子女的中年人，在電腦上「可有可無」地見了面，客氣而拘謹。

我在金融界工作，卻並非億萬富翁，正如家母所笑說：「人無外財不富，你太善良，賺不到大錢。」記得，聽到我這麼說，薇妮笑了。她的笑容沒有玲玲明朗，卻有著書卷氣，很有味道。

薇妮夫婦在新港百老匯街上有一家書店 ，文學書店，尤其是詩歌，「最是尊貴」。

她舉起手邊一本粉紅色的厚書，展示封面《一百首斷腸詩》：「這是本店有史以來最暢銷的書，竟然超過《莎士比亞十四行詩》的銷量。」（上）