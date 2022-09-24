她三九天穿圓領衫，從學校騎車回家，到家就發燒。父母非但不提醒她天冷要添衣，還鼓勵她盡快適應美國人冬天穿短袖的習慣。她見了誰家的小嬰兒都要抱抱，說媽媽很早就教會了她怎麼抱孩子、怎麼餵奶、怎麼換尿布，要她為以後生混血寶寶做準備。她在電話裡向父母彙報她和戴倫的感情進展，得到表揚的同時被建議，多花錢給戴倫送禮，捨不得金彈子，打不下鳳凰來……各色冠名為「愛」的剝奪與償補，非片言所能羅織。

我不由得記起，兒時玩伴被她鋼琴夢未遂的媽媽逼著練琴：彈好了，大白兔奶糖餵嘴裡；彈錯了，大耳朵刮子呼臉上。她剛滿九歲，便拿下鋼琴業餘九級，之後離家出走，所幸被民警找回。父母驚嚇過度，不得不答應了她永別鋼琴的要求──目睹過家長將自身願望施加給孩子的普遍結局，再看看冷飛白與父母的「齊心協力奔小康」，我有些摸不著頭腦。處於正態分布置信區間外的人與事，不好用常理解釋，看不到豹斑的全貌，我無法定奪愛撫、射殺或逃離。

最落寞的時刻，莊嚴寂然又生機盎然的校園圖書館 ，幫我恢復了戰鬥力。墨香彌漫的木結構城堡裡住滿經典的詩、精彩的事，精選的字以不可抗拒的魔力微顯闡幽，道明經緯萬端的知識。俯首是歷史、抬頭是現實，四周和我一樣漫步書林的老師和同學們讓我相信，被小小的沙粒弄哭的眼睛擦亮後，一定會盛下大大的世界。透過樹之精魂幻化出的超越時空的紙製國度，我看到了我治學的歸宿。

一天，我在書架前翻閱當代藝術雜誌，為產品廣告詞設計搜集靈感。聽到對面傳來音量很低，但辨識度很高的帶鼻音的英語。（一二）