魂斷九一一（全文完）

人群漸漸密實地站成一環了。澤蘭帶著女兒想找一個看得清楚的位置。

觀望中，她看到一個女人大力朝她招手，很高瘦的身姿，一身的黑，連頭髮也用黑絲巾匝著，整個人像鑄鐵似的。不確定她是誰，猶豫間，只見瑪利亞跑過來拉她們，一逕喊：快來，這邊有空位！

澤蘭這時認出那全身黑的女人是蘇菲亞，她清瘦的臉上兩個眸子像是黑洞般，目光灼灼，唇邊一抹微笑。

走近眼前時，兩個女人視線相遇，緊緊鎖定，像是認親，又似較勁。澤蘭目光凌厲，蘇菲亞垂眼避開，滿臉歉然，像要來擁抱澤蘭，又躊躇不前。回頭搜索，只見瑪利亞正把一個小孩子從幼兒推車裡抱起來。一時眾人目光集中在金髮大眼的男孩身上，孩子掙脫著，蘇菲亞接手抱住，在孩子臉上一啄。那男孩看到大家都望著他，便躲進母親的脖子彎裡，白胖的小手緊緊摟著母親，奶氣地喊了一聲「媽咪」。

澤蘭百感交集，眼眶紅了。眉眼真像尼克啊。

女兒拽著她袖子，輪流悄聲問那是誰。

蘇菲亞放下孩子，蹲下來，把兩個女孩拉住，問哪個是伊莎貝、哪個是克羅伊，又告訴她們，男孩叫做小尼克，Nick Junior。

「尼克？跟我們的爹地同樣的名字？」兩人異口同聲問，輪流給他一個擁抱。伊莎貝從口袋掏出一顆糖，塞給小尼克。

澤蘭淚眼婆娑，蘇菲亞正抬頭看她，眼中也晶瑩欲滴。

澤蘭心裡一個堅硬的內核正在碎裂，化為一股泉水汩汩流淌出來，全身輕盈了，有點暈眩。她依然無法原諒，包括對她自己。但今天的紀念典禮上，她選擇和解，因為這是屬於尼克的日子。（全文完）