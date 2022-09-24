薛慧瑩／圖

我居然感到意外和受寵若驚，沒想到，她會給我打電話。血緣關係曾給過我們溫暖和依戀的感覺，但早已隨風而逝。當晚，她就過來了，除了皮箱和一只隨身攜帶的背包，沒有更多的行李。她瘦了一些，皮膚變黑了，看著精神還不錯。

餐桌上，她略有些興奮地告訴我，她已經找到一份好工作，沒有老闆管束，無須處理複雜的同事關係，不僅上班時間自己說了錯，還絕不會被拖欠工資，很自由。

「那是什麼工作呢？」

「你猜猜看。」

「猜不出。」我嘴上這麼說，心裡卻有隱隱的擔憂。

「我在做外賣送貨員，沒想到吧？」也不是完全沒有想到，但當她這麼說時，還是有些吃驚。

幾天之後，在我出門辦事時，她將我屋子打掃乾淨後，留下一紙條，走了。她的房子已經租好，在城郊結合部。我鬆了口氣，以為她不會再聯繫我。沒過幾天，她卻發來租房照片，說那裡並沒有想像中那麼差，反正房租便宜，也不需要拚命幹活來養活自己。她告訴我那裡住著一些外來務工人員，她幫那些孩子補習功課。後來，我才知道她不僅幫他們免費補課，還給他們錢治病。他們都是以前她在醫院裡認識的。小偉離開後，她還和他們保持聯繫。

我一直想去那裡看看，但腦海裡一旦浮現那種混亂不堪的場景，便本能地想要躲避。剛畢業那年，我在那種地方住過三個月，夜裡睡覺也不得安生，隨時擔心有人破門而入。眼前總浮現出衣衫襤褸的人，心裡非常害怕他們──實則害怕成為他們中的一員。

七月半那天，她發了地址過來，邀我過去吃飯。我坐了一個多小時公交，下車後又走了十幾分鐘，沿途打聽了好幾個人，才找到那幢磚瓦結構的灰房子。水泥外牆上寫著一個個「拆」字，字形慌亂，沒有樣子。門前是荒草叢，半昏暗的光線中，蚊蠅亂飛。我沿著沒有欄杆的樓梯往上走，一口氣走了五層樓，熱得直冒汗。

一條狹長的走廊，兩邊房間依次排開，我尋著門牌號，一直往前走，到底。煤氣灶擺在過道上，她正在炒菜，看見我，努努嘴，示意我先進屋坐下。屋裡開著空調，內機漏水，底下接著一瓷盆，正叮咚作響。只是一個單間，客廳兼餐廳與臥室之間以門簾相隔。

小屋氣氛詭異，除了燈光，還有搖曳不定的燭光，蠟燭燃燒的氣味讓我想起早年祭祀先祖的場景。黑壓壓的祠堂裡，一桌子家鄉菜，雞鴨魚肉，九大碗。她嫻熟地焚香、點蠟，給死者添加飲料、用酒瓶蓋子占卜。我站立一旁，恍惚看到外祖母的身影。

其實，從進門那一刻起，我就想奪路而逃，但終究沒這麼做。終於，她結束了儀式，將祭品重新加熱、上桌。我們圍坐一起，聽著空調內機的漏水聲，狼吞虎嚥。飯後，我幫著她整理、收拾，打掃衛生。她站在門外過道的水槽前刷碗。我等著外面的流水聲停止，就告辭回家。我要趕在最後一班公交車收車前回去。

今晚，我絕不能留在這裡，滴水的空調內機會讓我發瘋，蠟燭燃燒釋放出的刺鼻氣味會不斷地往我的鼻孔裡鑽。

「好了，我們出去走走吧。」她微笑著，挽著我的胳膊下樓。一路上，我都想著如何掙脫她，去趕那最後一班公交車。

「我該回去了──」像有什麼東西阻隔著，我始終不能將這句話說出口。

我們摸著黑在大樓裡走。沒有欄杆，樓梯好似在搖晃，要將我們甩出去。待終於走出樓宇，來到地面上，有草葉擦著我的腳踝，有蚊蠅追逐、叮咬，我才感到落了地。不敢回頭，生怕那黑暗中的龐然大物轟然坍塌。

離開大樓，她仍攥著我的胳膊肘子，往街的那頭走去，與公交站台完全背道而馳。她神情鎮定，一言未發，好似重任在肩。到處都是未竣工的樓盤，塔吊和防護網隨處可見。路燈通到看不見的遠方，不知她要將我帶往何方。

一截水泥管子橫亙在路邊草叢裡，路燈打在管口處，好似這座城市的另一個微型入口。管口地面上有一截樹枝，斷茬新鮮，還綴著幾片葉子。她丟下我，踢開樹枝，不假思索地鑽了進去，留下目瞪口呆的我。

還未等我回過神來，她已經從那裡面爬了出來，拍了拍身上的塵灰，帶著那種沉醉的表情說道：「你知道嗎？我曾在這種管子裡待過一晚。」

「你過來看看，裡面並沒有那麼糟。」

「怎麼樣，你想不想試一下？」她露出那種輕盈的笑，不像是惡作劇，更不是玩笑。（三）