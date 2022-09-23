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法拉盛的紅玫瑰（一四）

陳漱意

強尼感到受歡迎，比較自在了。露露雖然是混血兒，卻看不出有東方血統。但內在的東方血液，使得她還是絮絮叨叨訴說走在街上可能被打的恐懼。大家聽著都無對策，包括強尼。

店裡已經沒有顧客，只剩下工作人員在等候關店。玫瑰靜靜地望著眼前幾個人，感到露露和強尼十分登對，露露對強尼很明顯也有好感，他們最終是要走到一起的吧？每個人的生活圈是如此狹窄。

那天，強尼送玫瑰走回公寓之後，他自己再回頭搭地下車回家。後來他經常就在打烊的時間過來，有時穿制服、有時便裝，一路護送玫瑰回去。

夜店的顧客在進入二月後，先後回來一些，紐約市的疫情已經如解閘的水壩正在大肆氾濫，多半的人開始戴口罩，東方人被攻擊的案件也越發頻繁。

玫瑰問強尼：「我們是不是該戴口罩了？」她一直想要戴口罩，卻怕一戴口罩，就坐實了自己是攜帶病毒的華人。強尼也一直未戴口罩，不知為何。

「上面規定我們不能戴口罩。」強尼說。

「紐約是民主黨的大本營，民主黨說要戴口罩。」玫瑰說。

強尼笑起來，「妳忘了川普總統是共和黨。」

他們固定在近大樓的角落吻別，老是感到話沒有說完，難捨難分。

情人節那日，強尼打電話給玫瑰要過來陪她。玫瑰沒有說什麼，大偉這兩年只在情人節前一日，買給她一盒巧克力交差。強尼連打三個電話，訂了一打紅玫瑰快遞到夜店裡，玫瑰不由得心軟。

馬修進來，見玫瑰對著一大把紅艷艷的玫瑰花發怔，問：「現在妳打算怎麼處理這位警察？」

玫瑰抬頭，「我以為你要問我，怎麼處理這些玫瑰花呢！」（一四）

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