她對老師變本加厲的咒罵使我心驚，一個與她不遠不近、無恩無怨的人可以被她痛恨至此。我記起她對甄琪的評價，想她在人前會怎麼說我……越想越沮喪、越想越悲涼。

……靜到嚇人的夜，星空白亮亮，宿舍空蕩蕩，不光屋裡，連腦子裡、心裡也是空的，像單詞純潔「innocent」裡的那個「o」一樣空。我站在窗前抹眼淚，這時候，一直陪著我的影子也不知道哪去了。目之所及，唯有背叛。可哭有什麼用呢？我哭給誰看呢？哭給我自己看嗎？哭我自己的孤單？

我比我原以為的要依賴她，我之前對她有多欣賞，現在就對她有多失望。可惜我沒意識到，我的心病源於自身的局限。是最初的好感讓我過早卸除防備，予她坦誠。她附和我否定種種世相的態度，讓我錯以為她與我觀點一致，從而忽略了她另有所指的暗示。我對她的仰視，平息了她當面鄙視我的衝動，正負抵消的結果，等於她沒把我當回事。

所以我為什麼要怪她？又為什麼要怪她的那個他呢？如果我足夠自信、獨立、豁達，那麼任何人的一切，與我何干？──白雪公主一去不返，即便她回來，哪怕言辭哀梨並剪，我也不會為之所動。

有時我會想，外力的推動，對價值觀的形成有著多大的影響？冷飛白以感激的名義，高調宣揚父母對她的教育 。她是他們移民 美國的希望，學好英語是他們對她唯一的要求。多年來，她除英語之外的作業由父母分擔，她除學英語之外的行為有權肆無忌憚。但凡與英語，尤其與美國沾邊的活動，她一概得到支持。高中老師為她制訂過改善偏科的學習計畫，因父母為她的無條件辯護無疾而終。（一一）