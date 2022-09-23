「小尼克像他爸，是一個聰明平和的孩子──跟我家那三個打打鬧鬧的土匪太不同了！」

澤蘭想到從前瑪利亞老在兒子打架時抓狂崩潰，緊急來電要尼克趕快去她家救火，那時澤蘭還笑他是妹妹的「九一一 」生命線。

瑪利亞唏噓不已，「可惜啊，小尼克還那麼小，以後不會記得爸爸了。你的兩個安琪兒……她們或許還能依稀記得吧。」兩個女人執著話筒，各自垂淚。

●

「九一一」發生的三年後，賠款發下來了，比原先預估的少了一些，然而還是一個很豐足的數目。澤蘭還了房貸和車貸，還為女兒存大學基金，並雇了財務規劃師理財投資 。沒有意外的話，尼克的遺澤還可以讓她未來提早退休，享有舒適的晚年生活。

這一年的「九一一」紀念儀式，她第一次讓女兒一起參加。她們上小學了，也該逐漸了解自己的父親──以及其他近三千人──在恐襲裡的遭遇。她們來到已經清理乾淨的「原爆點」Ground Zero，空晃晃的泥土地上畫出一個大圓周，圓周外圍站著死難家屬，有的舉著親人的照片、有的捧著一束花，也有些人站得遠遠，寧可獨自在角落傷懷。這兩棟曾經是全球最高建築，一百一十樓層直入雲霄，紐約市 的地標，金融界精英密集的所在……現在徹底消失，從四周環繞的摩天大樓群看下來，宛如一個啞然張口的大洞。

澤蘭前夜失眠，兩眼酸澀地來到現場，雙胞胎女兒興奮而乖巧地跟著。三人一色的藍衫，是尼克最喜歡的海的顏色。今年來的家屬不如往年多，她喟嘆著，遺忘是一種必要吧，很多人已經邁向前去了。她自己呢？原來已經把尼克埋葬，現在又不時把他掘出墳墓，日夜審判，但找不到答案。（八）