薛慧瑩／圖

第二天一早，一個包彩色頭巾的女人站在門外。她身上裹得嚴嚴實實，只露出一雙機警的大眼睛，獵鷹一般。我從未在一個女人身上，目睹過這種眼神。她從肩上甩下一個包袱，丟下一句話──「幫我交給這屋子的主人。」便氣呼呼地走掉了。我打開包袱一看，裡面除了麵粉、土豆、白蘭瓜、蘋果外，居然還有一簇帶露珠的苦水玫瑰。

三天過去，屋子裡來了好幾撥人。他們像是有求於這個屋子的主人，卻因為某種原因無法說出。臨走時，他們都說過幾天還會再來。

那天早晨，我穿過什麼也沒種的荒野，來到被夜晚冷卻的沙地裡。這是我第一次走那麼遠，有些興奮，還感到莫名的擔憂。沙子在腳下蔓延，就像水，但它們無法留住我的腳印，我完整的腳印還落在核桃 樹下。我沒有走得太遠，總在還能看到鐵皮屋時及時返回。

我經常在夢裡聽見她回來的聲音，赤腳走過核桃樹，來到窗下，推門而入。或許，還有那條狗的身影，很多人都跟我提到牠。好幾次，我看見黑影從門外飄然而至，杵在我的床前，當睜開眼睛，眼前卻什麼都沒有。

2

這一切還得從那個電話講起。我還能想起那天早晨，電話那端，姨母帶著哭腔，向我訴說她的不是：既不接電話，也不回短信，就像人間蒸發了似的。她當然沒有人間蒸發，她只是不想見人，哪怕是自己的母親。

那次，我遵姨母囑託，尋到她租住的小區，找到那幢臨河的房子，樓道很暗，有一股子潮腥氣。門鈴壞了，我敲了一會兒門，停下，猶疑著，再敲。我怕吵到左右鄰居，這種房子牆壁薄，隔音效果差。我希望是地址錯了，她應該住在一個更好的地方。她不缺錢，她的丈夫很有錢──至少不該是眼前這種房子。鐵門外還設有一道鐵柵欄門，上面蒙著一層沾滿塵埃的紗簾，就像一個洞穴。

可開門的人就是她。一張蒼白的臉出現在洞口，怔怔地望著我。屋裡光線很暗，所有透光的地方都有窗簾遮擋著。空蕩蕩的房間，除了一只沙發、一張方桌、幾只塑料椅凳，幾乎沒別的了。我的目光掃過光禿禿的牆壁，看見一兩處鐵釘存在過的痕跡，可能那上面掛過明星海報、世界地圖之類的東西，屬於一個叫小偉的少年。

見我目光游移，她開口道：「沒什麼東西了，都被我送人了。我買的那些東西，都被我送掉了。這些是房東 的，不能送。」──她指了指沙發桌椅，忽然笑了。

「表姊──」我訕訕地叫了一聲，某種飄忽不定的情愫隨著這一聲叫喚，似乎又回來了。

「是我媽叫你來的吧？你去告訴他們，我不打算回去了。」她一向快人快語。

我想著該如何說服她，說出口的卻是──「方便的時候，去我那裡住幾天吧。」

「去你那裡白吃白喝白住，直到有一天被你嫌棄？」她一雙眼睛斜覷著我，好像在觀察我的反應。

「那總比流落街頭好。」我尷尬地說。

「不，我寧願流落街頭。」她笑了，看到我的窘態，似乎更得意了。從小到大，無論什麼事，她總是一副勝券在握的樣子。

這是中學畢業後，第一次與她正面接觸。這一年，她四十一歲，與十幾年前相比，模樣並沒有改變太多，但有什麼東西不一樣了。從前，她可是個「乖乖女」，父親早逝，不得不聽從母親建議，在一大堆追求者中，選了一個家境富裕的年輕人。之後為了顧全婆家生意，辭去教書育人的工作。孩子生病後，她更是獨自帶到省城尋醫問藥。母親告訴我一些不得不相信的事，說她曾跪在某專科醫生面前，求他救救自己的孩子；為了討到所謂的祕方或偏方，被人騙去大筆錢財。

現在，一切都過去了。我們認為她能做的就是回到丈夫身邊，過完平靜、安穩的下半生，這也是一個沒有工作的女人所能獲得最為保險 的人生。

那天，例行公事地勸說一番後，我就回去了。我根本沒想要說服她，這是不可能的。後來，大概還是她丈夫過來把她帶走了。她在老家待了半年不到，便離開了。離開前，她辦了兩件事，一是離婚，二是把丈夫分給她的錢都留給了母親。此後，便從鎮上消失了。

對她的拜訪只是我日常生活中的一段小插曲，如果不是後來我們的生活再度出現交集，它根本算不上什麼。那天，我在外面散步，竟然接到她的電話，說房子到期了，想要來我這裡住兩天，等找到新的住處，馬上搬走。（二）