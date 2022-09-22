彷彿知道她的責問，瑪利亞輕聲說道：「記得是一個聖誕節 前，尼克來我家幫忙架設電腦系統，蘇菲亞正好也來，見雪下得濃密，就請尼克載她回家。後來據說一起去喝酒，最後喝矇了，做了不該的事。其實尼克很多次想向你招認，但最後都不知怎麼開口。他不說，也是為了保護你和女兒們。你明白嗎？」

澤蘭淚水湧出來，喉嚨發緊，無言地想：我寧可不知道──現在如何來原諒？

「『九一一』後，蘇菲亞完全崩潰了。她不吃不睡，生意都不顧了，像發瘋一樣，成天找尋尼克的蹤跡，走遍了紐約市 的醫院和殯儀館。兒子就丟在我家，一放兩三個禮拜。後來她聽說尼克的遺體找到了，又陷入嚴重的憂鬱症……」

聽不見澤蘭的回應，瑪利亞試探說：「蘭，不要恨她，她一團糟，簡直活不下去。孩子也備受忽略，連房租都欠繳。終於，她家人看不下去了，找律師幫她爭取補償金。剛開始她拒絕，後來同意了，不是為錢，是為了小尼克有個公開承認的父親，那孩子長大以後，明白他父親是怎麼死的。」

澤蘭慢慢說：「瑪利亞，我發現我完全不懂你們家族……生兒子為什麼那麼重要？」

「蘭，我父母超級傳統，請原諒他們！尼克也很矛盾，他愛你至深，他怕你又患高血壓 妊娠，不願你冒生命危險懷孕。他更怕你知道真相硬要離婚。相信我，他和蘇菲亞只一次就懷孕了，簡直像是注定的──我們希臘人很相信命運。」

「尼克……和他兒子親嗎？」

「他們父子在一起的時候，簡直心意相通，當尼克抱著一歲大的兒子，寶寶立刻安靜下來。最後兩人都安寧沉睡，像是有同樣的波長。」（七）