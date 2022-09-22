薛慧瑩／圖

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那條棕黃色小路夾帶礫石和沙，以對角線的形式穿過棉花地，通往不遠處的沙漠。

十幾天前，我從平原城市飛抵這廣袤的西北邊境 ，腳踩足踏之地整整抬高了一千多米，越往西北越高，直至抵達「世界屋脊」。在遙遠的漢唐時期，這裡是帝國的邊境，再過去便是西域，「西出陽關無故人」的故事就發生在此地。半年前，那個錯過的電話便是由此撥打而出──姨母一開始以為是詐騙電話，待她反應過來，對方告訴她，打電話的女人剛剛離開。

我從黃頁本上獲悉地址一路找過去，找到一家雜貨店，各種商品胡亂擺放在貨架上，林林總總，沾滿塵埃，好似「三無」產品。一名瘸腿男子坐在門外台階上，喝著當地產的地瓜酒。我注意到玻璃櫃檯上有一本倒扣的書，封面畫著黃褐色幾何圖形，有城牆、沙丘和烽火台──後來，我才知道這本叫《韃靼人荒漠》的小說，寫了一個軍人在邊疆等待建功立業，臨死才等來敵人入侵的消息。街對面，一個小男孩蹲在角落裡玩沙子，偶爾朝我們這邊張望一眼。這裡的街上到處都是沙子，風沙拂面，就像秋天裡的落葉。

貨架上陳列著一排墨綠色杯器，其顏色很是醒目。男人用略帶沙啞的聲音告訴我，這就是夜光杯，用祁連山玉石做成，倒入酒液後，還會變色。我不敢想像這就是唐詩裡的「夜光杯」，那種神奇的杯子怎麼可能出現在這家不起眼的小店裡。

我並不指望找到她，但既然來了，總要問詢一番。講起半年前的那個電話，男人居然還記得：「她來打電話那天，帶著一隻小狗，她管那狗叫豆豆，還給牠買香腸吃。她和你一樣，也對夜光杯感興趣，捧著那杯子，看了又看。」

「從那以後，你還在別的地方見過她嗎？」

男人搖頭，退回角落繼續喝他的地瓜酒。我買下他的夜光杯──那麼美的名字，總能讓人憶起過往歲月。

我在小城的綠洲旅店住下，每天跑到一個叫春花橋的地方看人釀酒。聽旅店老闆說，那一帶住著很多來自江浙的生意人，或許可以打聽到一點有用的消息。連著去了好幾天，都一無所獲。離開春花橋，我經常去橋頭的王記麵店吃麵，此地的麵食真是好吃極了，麵質柔韌、勁道，很有嚼勁。

待店裡只剩我一人時，隨口問那個包頭巾的女人，是否見過一個來自南邊的女人。她想了半天，直愣愣地看著我，好像在說，可能見過這個人，也可能沒有。

那天下午，我在旅店房間裡休息，店主過來敲門，「有個狗狗娃找你。」此地居民稱小孩子為「狗狗娃」，既是賤稱，也是親暱表達。

打開門，一眼便認出是雜貨店門前玩沙子的男孩，他說要帶我去個地方，我要找的人可能就住在那裡。昨天，他們店裡來了一個滿臉皺紋的老嫗，說起有個來自南邊的女人幫她找到沙漠裡的寺廟，讓她的兒子轉危為安。

我們穿過賣黑枸杞和香料的店鋪、散發出奇異 香味的釀酒作坊和驢肉黃麵店，看到一些膚色黝黑、生性懶散的本地人，坐在楊樹下喝一種叫「醴泉」的白酒。一年四季，他們不是喝酒，便是等雨。為了祈雨，有人不得不跑到沙漠裡，尋找傳說中的寺廟，以此顯示自身的虔敬。

在男孩的帶領下，我走到街道的盡頭，再過去就是沙地了。男孩停在一棵核桃 樹下，指了指那間藍色鐵皮小屋，「她應該就在那裡面，你自己過去吧。」我來此地多次，但從未注意它的存在。

很多個黃昏，我試圖走進那片沙地。哪怕僅僅是靠近它，都異常艱難──好像那是大海或者陸地的盡頭。每次，我都猶豫地站立許久，再掉頭回去，好像有個聲音在我耳邊說：沙漠很危險，到處都是蟲子和毒蛇。更重要的是，裡面很難找到水源。一個人如果長時間無水可飲，便會面臨沒頂之災。

小屋裡顯然有人居住，床上物品疊放得很整齊，鍋碗瓢盆看上去像是剛剛被人使用過。可能，主人只是暫時離開一會兒，很快就會回來。我知道鑰匙在哪裡。從前，在那個寫滿「拆」字的樓房裡，她將它藏在門口地墊下。果然，它還在那裡。眼前的這一枚，樹葉般輕盈，拿在手裡有種奇妙的質感。

我退了房間，將行李搬過去的那天下午，有人來敲我的窗戶。一個小女孩站在窗下，仰頭，踮起腳尖，好奇地望著我。她的眼睛介於琥珀色與肉桂色之間，很像是某種玉石的顏色。看到我的剎那，她眨了眨眼睛，很快跑掉了。（一）