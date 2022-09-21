法拉盛的紅玫瑰（一二）

玫瑰半信半疑，後來幾次見大偉把安琪拉開除，原因都為了：「她忌妒我們的生意，讓我討厭。」可是安琪拉出去一小段時間後，總又涎著臉回來找工作，而她的表演確實特別美，無人能及。

玫瑰見安琪拉從近邊門的更衣間出來，她全副黑色緊身衣褲，芭雷舞蹈員健美且優雅的身段，使她看來帥氣極了。玫瑰知道安琪拉來法拉盛 並非她自己的意思，但她還是表演得十分專業，態度也很好，雖然這一帶小費不多。玫瑰和馬修商量好，年節期間特別給安琪拉賞錢。

他們站在遠處看安琪拉表演，音樂和燈光加上安琪拉一連串絕美的、高難度的動作，使場面越炒越熱，不時爆出掌聲。玫瑰問：「你喜不喜歡安琪拉？」

馬修笑著答不出來，過一會才說：「她的舞蹈確實很精彩，至於喜不喜歡她，我從未想過。」

玫瑰在心裡「哇」一聲讚嘆，「對你這個單身漢刮目相看，『從未想過喜不喜歡她』，這官腔打得多好！」

「妳不相信嗎？」馬修問。

玫瑰回道：「相信、相信。」

大偉那天晚上，難得神清氣爽地回到家裡。臨睡前習慣看一點新聞，也看一點球賽，玫瑰過去陪他，聽大偉說今天在布魯克林 的店門口，有一個路過的東方婦女，忽然被人衝過來用磚頭在頭上狠狠連砸了兩下，倒地不起，頭破血流地被送到醫院。

「凶手呢，跑走了嗎？」玫瑰問。

「被我們的警衛逮住，交給警察 了。」

「那些凶手主要瞄準東方老人跟婦女，這些人容易下手。我看妳最近少出門，也許不要去上班了。」大偉說。

「我去買一瓶辣椒水，一出門就拿在手上。」玫瑰說著唉一聲，「那多麻煩！還不見得管用。可是不出門做不到啊。」（一二）