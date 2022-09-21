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中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

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魂斷九一一（六）

李元滋

然而，澤蘭笑自己太敏感，她相信自己和尼克二人同心，其利斷金。現在回想，真是失算了。畢竟她和尼克出於同一個文化，語言相通，默契先天就好，何況蘇菲亞仙氣逼人，連女人也驚艷。一股說不出口的苦澀，充斥澤蘭的內心。

考慮了幾天，她決定打電話給尼克的妹妹瑪利亞，一探究竟。她不希望女兒們日後從別人口中得知爸爸搞婚外情，還有個同父異母的弟弟。

澤蘭從尼克喪禮後，便很少聯繫瑪利亞。事實上，澤蘭對所有前來慰問的親友態度冷淡，他們也懂得留給她空間，讓時間療癒傷痛。但瑪利亞接起電話一聽是澤蘭，立刻心知肚明，以小心翼翼、滿懷歉意的口吻，將一切從實招來。

瑪利亞承認，她一直知道哥哥與蘇菲亞之間的關係。蘇菲亞早就對尼克傾心，多次表白無效，直到尼克結了婚才放棄追求。後來她聽說尼克的家族不斷給他壓力生兒子，未來繼承希臘偌大的家業，就私下聯繫尼克，說願做代理孕母，為他生個兒子。

「蘇菲亞還說，如果生了女兒，她就帶著孩子離開，不再打擾他；但若生兒子，兩人一起撫養，猶如一家人。」瑪利亞解釋。

「一開始尼克當做笑話不理睬，但蘇菲亞不斷圍攻，並保證不會讓你知道，破壞你和尼克的婚姻。而且她財力足夠，不准尼克掏錢。原來是那麼驕傲的女人，我從沒見過她把自己放得那麼低，只因愛情。」

澤蘭默默聆聽，感覺很抽離。這太像言情小說，不食人間煙火，理性匱乏，無從想像。心裡隱隱作痛，為什麼尼克不跟她商量──甚至跟她談判？兩人結婚前曾約定，不管發生什麼事，彼此一定誠實。（六）

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