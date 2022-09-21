趙梅英／圖

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心宜矜持，平日不輕易在人前落淚。然而那日她在寺廟裡拜祭離世多年的父母時，耳聆佛經頌聲，眼望父母骨灰罈及牌位（正宗姓氏書寫於上），不知怎的，剎那間悲慟難禁，竟在人前愴然淚下。

是因為覺得父母的骨灰雖在，遺留人世的卻僅僅是牌位，而其實魂魄早已離去，追覓不得，所以悲慟？

然而悲慟並非無止無盡之絕望。畢竟，有關父母親的後事，她與她兄弟還是處理得當，並未敷衍了事。父母親的牌位上端端正正寫著正統姓氏（為移民 而借來的假姓，無緣立碑），就此，她認為可慰藉父母在天之靈──塵緣了結日，無愧於祖先家族。

可對於她這生於異國長、於異國的女子來說，所謂祖先庇佑、家族凝聚、姓氏延續等等命題，意義究竟有多大？

父親生前反覆說的，永遠是這話：「女孩子嫁人後放棄娘家姓，從夫姓，天經地義。」

她當年當然不服，曾回道：「又不是在古代，放什麼棄！幹麼讓位？」

言下之意，是古代女子隱忍莊重、謙讓不爭。可臨了臨了，她這現代女子，擲掉了半生時光，卻遊走於前夫姓氏邊際，沒歸返本姓。諷刺嗎？也許。她甚至可以自嘲：她是披現代外衣、著古代襯衣的女子；兩衣嚴絲合縫，穿上了，亦就習慣成自然，沒什麼好說的。

撇開古代女子及現代女子的定位議題不談，在她踏入初老階段後，她更在意的，其實是父親未了之遺願：修理或重蓋家鄉破舊不堪的老屋及祠堂。她知道，祠堂之於父親，就是一神聖不可侵犯之地，必須敬之、尊之。但與此同時，她更知道，修蓋老屋和祠堂，堪稱大業，其中工程費用之大，非父親菲薄財力所能負擔。

那麼父親未了之遺願是否就該交付子女？子承父業外一章（與父債子還無關），如果意味著子女須想方設法完成父親遺願，則在她父親離世後，修蓋老屋及祠堂之重擔落於她兄弟和她身上，就彷彿順理成章，不足為奇了。

然而在他們家卻有此一說──按她父親遺言，她一已嫁出的女子，頂了夫姓，與供奉父姓先祖祠堂之關係，便隨之淡化了。所以她雖與先祖血脈相承，卻不必分攤修蓋祠堂之費用。即使工程所費不貲，也是她兄弟之責任，她可置身事外。

可這種子女責任有別的邏輯，在她這現代女子的審視下，是深具封建色彩的，所以她無法苟同，雖然本身也並無財力可傾囊相助。追根究底，她的心結在於──何以父姓這把替子孫擋風遮雨的巨傘，一旦撐張開來，是子在傘下、女在傘邊？風雨四面八方，傘邊人又如何擋得？

所以她徬徨，半生無所適從。

5

心宜新近得悉：擱置多年、修蓋家族祠堂的事終於有了眉目，在家鄉事業有成的堂兄弟們願意出資相助。

父親的遺願有望完成，心宜彷彿給自己一個交代似，如釋重負。可她羞愧，因為不知祠堂先祖名諱、不懂家族大事小事、亦不識家鄉一草一木──她確實是異鄉邊際人，平心而論。

如今祠堂即將修蓋，她這邊際人的尋根之旅彷彿勢在必行。她想著，如能前去聆聽祠堂及先祖們的故事，想必也是好的，即使年代湮遠，那些個故事恐早已流失。

無論如何，她既有遠行計畫，申請新護照一事似乎就不宜推遲。這期間她依然頂著與她已毫無瓜葛的前夫姓氏，如常度日。可如常卻也異常，那姓氏宛若一頂不合時宜、浮誇張揚的帽子，她戴著，雖不一定是獨樹一幟，但卻有標新立異、自我膨脹之嫌。

摯友一再問她：「有必要留下那怪姓嗎？」（以「怪」稱之，足見摯友心中不滿之程度）

她不以為忤，反問：「有必要刪除嗎？」更藉此宣告：姓氏不過是一附帶符號，是單一或一串，與她本質無關。

可她歲數一大，所謂本質什麼的，逐漸演變成辯證問題。她也不得不考慮：在申請新護照前，要否改名。畢竟，她姓氏曖昧，改名後包袱盡卸，一切從頭來過，未嘗不好。

對她來說，去除「柯爾曼」一姓絕對可大刀闊斧、連根拔起，因為是圈外姓，無可留戀。但「張」姓既是圈外又是圈內姓，盤根錯節，她如何去除？

不說別的，「張」姓始自父親，傳至她及她兄弟這代，再傳至她兄弟之子女，已歷經三代，根深柢固。待將來子嗣再開枝散葉，至第四代、第五代……因不識中文，英文「張」姓僭越成正姓，恐怕是大勢所趨，無法遏止。而此時的她想認祖歸宗，廢除張姓，是否是孤軍作戰，自外於家族呢？

她不知道。她只知道，她與姓氏糾纏一生，有點累了。

更知道自己格局小，不若剛離世的摯友大度瀟灑──那摯友火化後骨灰盡撒海中，任浪花翻捲、骨灰流散，不留墓碑、不留名字。而她呢，執著於姓氏種種，於家族正名問題上，卻又束手無策。

是以她的尋根之旅，不管如何開始、如何結束，她隨身攜帶的、不可遺失的行囊，依然是姓氏兩字，再無別的。（下）