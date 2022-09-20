法拉盛的紅玫瑰（一一）

玫瑰知道這不失為一個好辦法，但不容易做到。聽聞一點風聲就要提早打烊，生意是這樣做的嗎？大偉不會同意的，尤其馬上就是聖誕節 、新年，這段最熱鬧的時間。還好他們在曼哈頓 和布魯克林 的夜店，因為出出入入的人多複雜，一直請有警衛。真有需要的時候，大偉可以調一個警衛過來，這讓她放心許多。

2020年的新年期間，強尼忽然再度出現，玫瑰竟有掩不住的喜悅，

她不能不承認，已經過去的十多個日子，她度日如年，無時無刻不在掙扎著等待強尼回來。

「我給妳打過電話，妳為什麼不接？」強尼問。

「我沒注意到。」玫瑰沒有說實話，她只是徬徨地在接與不接之間，最後總是決定不接。

「妳這一向好嗎？」強尼問。

「我看起來不像很好嗎？我每天吃飽睡足，腦袋空空，我非常好。」玫瑰忽然心裡有氣，恨強尼把她變成現在這樣，「你還是走吧，不要再來找我，你讓我非常困擾。」

強尼微微一愣，沉默地出去了。冬天的傍晚外面的天已經很黑，玫瑰旋即轉身回裡面，心裡迷惘地想著，哪來的恨意啊？哪來的恨意？

不巧就跟年節期間，過來表演鋼管舞的白人女子碰個正著。女子叫安琪拉，已經在大偉那裡表演近十年，玫瑰之前在曼哈頓的夜店見過。兩人這時看似熱絡地打個招呼。

玫瑰幾次親眼見安琪拉用極端愛慕的眼神望著大偉，大偉雖然表現得不冷不熱，但是兩人難免常在一起聊天。玫瑰聽大偉把生意上的各種瑣碎、各種頭痛，都向她傾訴，又驚又怒地質問大偉：「什麼意思？」

大偉不聲不響，過好久才說：「這種女人敢跟她有什麼關係的話，所有的生意都歸她的了。」（一一）